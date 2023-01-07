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Türkiye'nin konuştuğu olay! Sinan Sardoğan gözaltına alındı

Bir televizyon programına Arife Gökçe'nin kayıp olarak aranması ile ilgili katılan Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan gözaltına alındı.

IHA7 Ocak 2023 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Türkiye'nin konuştuğu olay! Sinan Sardoğan gözaltına alındı
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Bir televizyon programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili canlı olarak katılan Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındı.

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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