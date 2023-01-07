Bir televizyon programına Arife Gökçe isimli kadının kayıp olarak aranması ile ilgili canlı olarak katılan Sinan Sardoğan "çocuğun cinsel istismarı" suçundan gözaltına alındı.

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda A.A. isimli çocuk cinsel istismara uğramıştı. Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan 6 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Sardoğan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.