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Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazası... Deprem anına ait görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta iki depremde de ürünleri sağlam kalan züccaciye mağazası yeniden açıldı. Öte yandan deprem anına ait iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 14:56 - Güncelleme:
Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazası... Deprem anına ait görüntüler ortaya çıktı
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta raflarındaki ürünlerin sağlam kalmasıyla haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan züccaciye mağazası, kapılarını yeniden açtı.

Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde yer alan ve depremlerde az hasar alan Sara Sitesi A Blok'un alt katındaki mağazanın sahibi Cengizhan Kabul, 6 Şubat'tan bu yana kapalı olan iş yerini açarak satışlara başladı.

Birkaç tabak ve bardağın dışında raflardaki ürünlerin zarar görmediği mağazanın duvarlarında sıva çatlakları tespit edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasının deprem anında kaydettiği görüntülerde ise rafların sallanması, bazı ürünlerin yere düşmesi, tozların uçuşması, yakınlarda yıkılan bir binadan kalkan toz ve parlayan ışıklar dikkati çekti.

Cengizhan Kabul, AA muhabirine, deprem sırasında iki çocuğu ve eşiyle evdeki bazanın yanına çöktüklerini, sarsıntı bitince binayı terk ettiklerini söyledi.

Eşinin doktor olduğunu, hastaneye gitmek üzere yola çıktıklarını anlatan Kabul, trafikten dolayı 20 dakikalık yolu 1,5 saatte gidebildiklerini, sonraki 3 günü hastane bahçesinde arabada konaklayarak geçirdiklerini belirtti.

- "REKLAM YAPTIĞIMI SÖYLEYENLER DE OLDU"

Evinde ve iş yerinde önemli bir zararın olmadığını dile getiren Kabul, "Demek ki yapınca oluyormuş. Herkes hakkıyla bina yapsaydı keşke. Bu kadar can kaybı yaşamasaydık." dedi.

Kabul, çok sayıda kırılacak eşyanın bulunduğu mağazasında da ürünlerin önemli bir hasar almadığına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Biz de şaşkınız. İkinci gün mağazamı yerle bir göreceğimi kabullenerek geldim. Camım, pencerem inmesin, herhangi bir yağmaya sebebiyet olmasın diye sadece penceremin kapalı olmasını istiyordum. Geldiğimde, mağazayı açtığımda ben de inanamadım. Çok da vakit geçiremedim zaten. Çok farklı bir panik halindeydik. Hemen geldim, kapattım, geri çıktım.

Dün ilk defa tekrar girdim mağazaya. Gördüğünüz gibi, çok şükür kırılan, dökülen ufak tefek ürünlerimiz var ama genel olarak sağlam. Yemek takımlarının setlerinden birkaç parça tabak düşmüş, bir iki tane fincan tabağım düşmüş, onun haricinde bir şey yok şu an için."

Mağazanın durumunun sosyal medyada da paylaşımlara konu olduğuna işaret eden Kabul, "Daha çok olumlu yazılar var. Olumsuzlarda ise inanmayanlar, gelip mağazamı düzeltip reklam yaptığımı söyleyenler de oldu. Gelip buraları görselerdi, bu afeti yaşasalardı eminim onlar da bu şekilde konuşmazlardı." ifadelerini kullandı.

Kabul, mağazadaki ürünlerin hasar almamasının binanın sağlam yapılmasından kaynaklandığını aktararak, binanın müteahhidinin arkadaşı olduğunu, bu konuyu kendisine sorduğunda "mimarlar, mühendisler ne önerdiyse onu yaptığını söylediğini" kaydetti.

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