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Türkiye'nin koronavirüs yardımları Somali'de

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye gönderdiği, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri başkent Mogadişu'ya ulaştı.

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AA02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:25 - Güncelleme: 02 Mayıs 2020 Cumartesi 15:25
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca hazırlanan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'na indi.

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