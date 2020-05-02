Türkiye'nin koronavirüs yardımları Somali'de

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Somali'ye gönderdiği, aralarında yerli yoğun bakım solunum cihazının da bulunduğu tıbbi yardım malzemeleri başkent Mogadişu'ya ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Milli Savunma, Sağlık, Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarınca hazırlanan malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağı, Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'na indi.
Başkan Erdoğan Cerrahpaşa'da tedavi gören hastalarla telekonferansla görüştü