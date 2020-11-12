Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 12 Kasım 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:24

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 841 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 88 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 148 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 841 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 88 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891'e ulaştı. Hasta sayısı 404 bin 894'e, vefat sayısı 11 bin 233'e, ağır hasta sayısı 3 bin 230'a, aktif hasta sayısı 46 bin 867'ye çıktı oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 12 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Maske ile virüs yükünü düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim."

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ile görüştü

Koca, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik." paylaşımında bulundu.

Bakan Koca, 12 Kasım Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda ise zatürrenin, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı sıvıyla dolması olduğunu belirterek, "Koronavirüs dahil, virüs, bakteri, nadiren mantar kökenli enfeksiyonların akciğerlere ulaşması sonucu oluşur. Zatürre bulaşıcıdır, ölüme yol açabilir. Özgürce nefes almanın ve sağlıklı yaşamın değerini bilin." ifadesini kullandı.

Endüstriyel Toksikoloji Derneğinden, "Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi"nin ikincisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı zorunluluklar nedeniyle online webinar şeklinde yapılacağı bildirildi.

Başkentte kamuya açık alanlarda sigara içme yasağı

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.

Kararlara ilişkin yapılan açıklamada, solunum yoluyla kolayca bulaşabilen koronavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığına dikkat çekildi. Açıklamada, "Kovid-19 salgınına karşı maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla yaya yoğunluğu fazla olan cadde ve sokaklar, meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi yerlerde sigara, tütün ve tütün mamullerinin tüketilmesini yasaklandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği bildirildi.

"Kovid-19 tedbirleri" denetimi

Ankara Valiliğinden, başkentte 11 Ekim-11 Kasım tarihlerinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildiği açıklaması yapıldı.

Denetimlerde, maske takmayarak hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira ceza verildiği kaydedildi.

Yurt genelindeki denetimler

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki işlek cadde ve sokaklar ile otobüs duraklarında sigara içilmesi yasaklandı, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulaş riskini azaltmak için barkotlu bileklik uygulaması hayata geçirildi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 15 kişiye 13 bin 500 lira ceza kesildi.

Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye 42 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale Valiliğince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "pozitif ve temaslı hasta ihbar hattı" kuruldu.

