Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 04 Mart 2021 Perşembe 00:35 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 00:35

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 689 oldu.

Test sayısı 33 milyon 578 bin 861'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836, vefat sayısı 28 bin 771, ağır hasta sayısı 1224 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Bakan Koca'dan Sinovac paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen Sinovac aşısının bugün açıklanan Türkiye Faz 3 sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, "Bugün Sinovac aşısının Türkiye Faz 3 sonuçları açıklandı. Buna göre genel etkinlik yüzde 83,5 ve hastaneye yatışları yüzde 100 engelliyor. Klinik çalışma 10 binden fazla gönüllüde yapıldı. 9 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Bizim tecrübemiz de hastaneye yatışların engellendiği yönünde." ifadelerini kullandı.

- "Veriler hafta sonu paylaşılacak"

Sağlık Bakanı Koca, video konferansla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

"7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceğiz. Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." bilgisini paylaşan Koca, verilerin hafta sonu paylaşılacağın, tedbirler 15 gün aralarla hafta başında uygulamaya geçeceğini bildirdi.

Yüksek vaka sayılarının hala hayatı olağan akışına kavuşturma umudunun önünde bir tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, vatandaşlardan tedbirlere uymalarını istedi.

Mutant virüslerin gittikçe daha yaygın görülmesinin ve bulaştırıcılığının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu hatırlatan Koca, "Tedbirler mutasyon için de geçerli ve etkili." vurgusu yaptı.

"Aşılama programının hastane yükümüzün sabit seyri, hastalığın şiddetinin azalması hususunda hissedilir etkisi olduğunu memnuniyetle izliyoruz." ifadesini kullanan Koca, aşı temin sürecine paralel olarak vatandaşların aşılanmalarının programlı şekilde devam edeceğini belirtti.

Bakan Koca, Türkiye'nin, aşı stratejisi ve tercihleriyle küresel düzeyde süreci en başarılı şekilde yürüten ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

- "Bizim denetimlerimiz, rehberlik esasıyla yapılacak denetimlerdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 risk durumunu gösteren haritada, tüm illeri "düşük riskli" hale getirme, mevcut "düşük riskli" illerin durumunu da koruma yükümlülüklerinin bulunduğunu söyledi.

Soylu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) 81 ilin valisiyle telekonferans yöntemiyle görüştü.

Vali ve kaymakamları istisnasız her gün, yarından itibaren başlayacak denetimlerde görmek istediklerini dile getiren Soylu, "Bizim denetimlerimiz, rehberlik esasıyla yapılacak denetimlerdir. Ama yaptığımız rehberliği ve uyarıyı suistimal edecekler çıkacaktır, ısrarla kuralları uygulamak istemeyenler çıkacaktır. Bu konuda yapılması gereken de kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmektir. Bunu gerçekleştirmekle sorumluyuz." diye konuştu.

- Dinamik Denetim Süreci genelgesi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, 4 Mart perşembe 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri başlatılacak.

Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak. Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemindeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek. Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.

- Hacettepe Üniversitesinden Türkiye Faz-3 sonuçları raporu

Türkiye'de Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın kazanılması için Çin'den getirilen Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısının Türkiye Faz-3 sonuçları belli oldu.

Hacettepe Üniversitesinden çalışma sonuçlarına ilişkin paylaşılan bilgi notunda, Sinovac aşısının etkililiğinin yüzde 83,5 hastanede yatışı engelleme oranının ise yüzde 100 olarak tespit edildiği bildirildi.

Faz 3 çalışması kapsamında toplam 24 merkezden 10 bin 216 kişiye en az 1 doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapıldığı, bu gönüllülerden 6 bin 648'inin gerçek aşı, 3 bin 568'inin plasebo koluna dahil edildiği belirtildi.

- Sanko Üniversitesi CoronaVac araştırma sonucunu paylaştı

Sanko Üniversitesi Sinovac firmasının geliştirdiği CoronaVac aşısına ilişkin araştırma sonuçlarını açıkladı.

CoronaVac aşısı uygulanan 1070 sağlık çalışanında, tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak saptandı.

Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Bayram, Gaziantep'te sağlık çalışanlarına uygulanan koronavirüs aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor sonuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belirterek, "Veriler, ikinci doz aşıdan sonra aşılananların çok büyük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma geçecekleri yönündeki umutları artırmıştır." diye konuştu.

- Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Kırşehir'de 2 apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 263 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 418 kişi ile 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Mersin'de define ararken yakalanan 6 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Bartın'ın Ulus ilçesindeki 3 köy ve 34 mahallede yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Kastamonu'da Kontrollü Normalleşme süreci kapsamında yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenler 10 gün karantinada kalacak.

Van Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50 evde karantina uygulaması başlatıldı.