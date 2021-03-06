Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 06 Mart 2021 Cumartesi 23:57 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 23:57





Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarının bulunduğu haritayı paylaşarak, "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli. Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca'nın paylaştığı haritadaki verilere göre, Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Bu şehri 314,15 ile Sinop, 282,14 ile Giresun, 280,27 ile Ordu ve 228,82 ile Tokat izledi.

Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az vaka sayısının olduğu iller sırasıyla 5,35 ile Hakkari, 5,76 ile Şırnak, 8,87 ile Batman, 10,83 ile Uşak ve 10,88 ile Mardin oldu.

- İçişleri Bakanlığı "kontrollü normalleşme" sürecine ilişkin hatırlatma yaptı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin hatırlatmada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde iller "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri risk gruplarına göre belirlendi.

Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde aynen devam edecek.

Hafta sonları da düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içi olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde sürdürülecek.

Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde ise cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatlerinde ve cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününü kapsayacak ve pazartesi 05.00'te sona erecek şekilde uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Bu kapsamda market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçiler ve çiçekçiler, pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak.

Belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler, telefonla ya da on-line olarak siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satılan bayileri açık olacak.

On-line sipariş firmaları da pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan illerdeki vatandaşlar, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

- Bakan Koca, Kılıçdaroğlu'nun aşı tedariki ile ilgili iddialarına yanıt verdi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aşı tedarikine ilişkin iddialarına, "Devlet Malzeme Ofisi de bedava alabileceği aşıyı bir aracıdan parayla almamış, teslim alınmamış aşılar için 1 kuruş dahi ödeme yapmamıştır. Çin ile aramızda kesinlikle 'bedava aşı' anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır." yanıtını verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı "83 milyonun hakkı adına bir açıklama" başlıklı paylaşımında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel salgınla kontrollü şekilde mücadele edildiğini hatırlattı.

Salgının ilk gününden bu yana siyaseti, mücadelelerinin dışında tutmak için büyük gayret sarf ettiklerine dikkati çeken Bakan Koca, 83 milyonu ilgilendiren bir süreçte bir vatandaşın bile mücadelenin dışında kalmaması için çabaladıklarını vurguladı.

Herkese eşit mesafede durarak, toplu bir mücadele vermeye çalıştıklarının altını çizen Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararlılığımızda hiçbir değişiklik yoktur. Son günlerde ise salgınla mücadelenin çeşitli adımları siyasete malzeme edilmeye çalışılmaktadır. Elbette siyasiler eleştiride bulunacaklar ve biz de bunlardan çıkaracağımız dersleri çıkararak, sürece katkısını esas alarak tepki vereceğiz. Ancak siyaset her türlü ithamı meşru kılacak bir savaş alanı olarak ele alınmamalı ve sonuçları itibarıyla salgınla mücadeleyi sekteye uğratacak sonuçları hedeflememelidir. Mücadelenin selameti ve aşı programının başarıyla devam etmesi en büyük önceliğimizdir."

- "1 milyon doz aşı bedava alınmadı"

Bakan Koca, vatandaşın kafasında soru işaretleri kalmaması açısından bazı konulara açıklık getirmek gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısındaki, "Dedim ki Çin'den 1 milyon doz aşı bedava alındı mı? Bedava alınan bu aşı, Devlet Malzeme Ofisine (DMO) dozu 12 dolardan 12 milyon dolara fatura edildi mi?" sözlerini hatırlatan Koca, şu yanıtı verdi:

"Kendilerinin birinci sorusunun cevabı net, hayır, 1 milyon doz aşı bedava alınmadı. Ancak devamında, bedava alındığına hükmederek 'bedava alınan bu aşı' ifadesiyle ikinci sorusuna başlamaktadır. Peşin hükümlü olmak tam olarak budur. Belgesi ile açıklamamıza rağmen halen bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru görmemiz mümkün değil. Devamında ise bir aracı firma konusu gündemde tutularak ithamlara devam edilmektedir."

- "Distribütör firmanın pazarlık konusunda hiçbir etkisi olmamıştır"

Açıklamasında "Yetkili distribütör mü aracı firma mı?" sorusuna yer veren Koca, şunları kaydetti:

"Aracı firmayla tek yetkili distribütör birbirinden farklı yetki ve sorumlulukları kapsar. Tek yetkili distribütör ana firmanın ülkemizdeki tek yetkilisidir. Aracı firma ise birden çok olabilir. Ana üretici birden çok aracı ile çalışabilir. Hatta aracı firmalar yetkili olmadan da aracılık faaliyetleri yürütebilir. Aracı firma ana firmadan mal alıp kar ile alıcıya satandır. Yetkili firma ise ana firmanın temsilcisi ve müteselsil sorumluluk paylaştığı yetkilidir. Tek yetkili distribütörü aracı olarak tanımlamak ve üzerinden yolsuzluk imasında bulunmak kamuya satış yapan tüm tek yetkili firmaları aracı konuma koyarak yolsuzlukla itham etmek anlamına gelir. Distribütör firmanın pazarlık konusunda hiçbir etkisi olmamıştır. Bakanlığımız ve Devlet Malzeme Ofisi görüşmeleri daha önce açıkladığımız ve Sinovac'ın iki mektubunda da açıkça ifade dildiği gibi üretici firma ile doğrudan yapılmıştır."

- Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haftalık vaka sayısı verilerine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki haftaya göre dikkati çeken artış gözlendi.

27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan her 100 bin kişideki vaka sayıları, İstanbul'da 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu. Bir önceki haftaya (20-26 Şubat) ait her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da 89,90, Ankara'da 39,84, İzmir'de ise 53,42 olarak belirlenmişti.

Üç büyükşehrin Kovid-19 vaka sayılarındaki artış dikkati çekerken bölgesel bazda da Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü.

Buna göre, bu hafta her 100 bin kişide görülen 348,36 Kovid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip Samsun'da bir önceki hafta vaka sayıları 262,17 olmuştu.

En yüksek vaka sayılarında 314,15 ile ikinci sırada yer alan Sinop'ta geçen hafta 160,03 vaka, 282,14 ile üçüncü sıradaki Giresun'da ise geçen hafta 264,71 vaka görülmüştü. Ordu'da ise bir önceki hafta her 100 bin kişide 301,76 olarak saptanan vaka sayıları bu hafta düşerek 280,27'ye geriledi. Ordu, en yüksek vaka sayısına sahip dördüncü il oldu.

Türkiye'nin her 100 bin kişide 228,82 ile en yüksek vaka sayısına sahip beşinci ili olan Tokat'ta ise 20-26 Şubat haftasında 166,50 vaka olduğu açıklanmıştı.

- En az vaka sayısına sahip 3 ilde bir önceki haftaya göre artış var

Öte yandan haftalık verilere göre, her 100 bin kişide 5,35 ile en az vaka sayısının olduğu Hakkari'de 20-26 Şubat'ta 4,97 vaka kaydedilmişti. 5,76 ile ikinci en az vakaya sahip Şırnak'ta bir önceki hafta 2,29 vaka, 8,87 ile üçüncü sıradaki Batman'da 8,06 vaka saptanmıştı.

Bu hafta en az vaka sayısında 10,83 ile dördüncü sırada bulunan Uşak'ta ise düşüş seyri devam etti. Söz konusu ilde 20-26 Şubat'ta vaka sayısı 18,40 olmuştu. 10,88 ile beşinci sıradaki Mardin'de de bir önceki hafta 9,24 vaka tespit edilmişti.

- Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan çocukları düşünerek kontrollü davranma çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek kontrollü davranmaları çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."