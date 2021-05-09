Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 00:10 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 00:10

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile bağlandığı, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programında Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" süreciyle ilgili konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor."

Vaka sayısı 20 binin altına düştü

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapılırken vaka sayısı ise 20 binin altına düştü. Bugün 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 228 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 52 kişinin testi pozitif çıktı. 281 kişi yaşamını yitirirken hasta sayısı ise 2 bin 178 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 691 bin 224'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 192 bin 673'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 16 bin 141, vefat sayısı 42 bin 746, ağır hasta sayısı 3 bin 175 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında ülke genelinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı.

Sivas, Kırıkkale, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kocaeli ile İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1332 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Kovid-19 ile mücadelede nüfusuna oranla en az aşı yapılan iller arasında yer alan Şanlıurfa'da ekipler, daha fazla kişiye ulaşıp aşıyla ilgili ön yargısı bulunanların fikrini değiştirmeye çalışıyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcu Kovid-19'a yakalandı.