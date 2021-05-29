Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi

AA 29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:45 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 23:45

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 29 Mayıs saat 23.30 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 477 bin 112, ikinci doz aşı 12 milyon 290 bin 878 oldu.

Böylece toplam doz miktarı, 28 milyon 767 bin 990 olarak gerçekleşti. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 4 milyon 714 bin 002, Ankara'da 2 milyon 388 bin 216, İzmir'de ise 1 milyon 962 bin 040 doz olarak kayıtlara geçti.

7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca'nın başlattığı aşı kampanyasına il sağlık müdürlerinden destek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla başlattığı kampanyaya il sağlık müdürleri de destek verdi.

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "Kolları sıvıyoruz" sloganıyla kamu spotları hazırlandı.

Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından, aşılamanın önemini vurguladıkları mesajlarını paylaşarak kampanyaya katkıda bulundu.