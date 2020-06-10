Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 10 Haziran 2020 Çarşamba 23:51 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 23:51

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 17 hasta vefat ederken, 2 bin 241 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 451 bin 700, vaka sayısı 173 bin 36, vefat sayısı 4 bin 746 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 631, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 280, iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu.

- "Normal olan tedbirdir"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın yüzde 40'ı kadar. Yaş ortalaması yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. 'Normal' olan tedbirdir." ifadelerini kullandı.

- "Kısıtlamalar yayılıma ve kayıplara engel oldu"

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce, vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı." bilgisini verdi. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oranın yüzde 7,5'e düştüğüne dikkati çeken Koca, "Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Kısıtlarla birlikte vaka sayımızın, kayıplarımızın etkileyici düzeyde azalması, gençlerimizin ve büyüklerimizin fedakarlığına büyük oranda bağlıydı. Kısıtlar, yayılıma ve kayıplara engel oldu." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, Avrupa'dan farklı olarak, yurt dışından gelenleri sağlık taramasından geçirmek istediklerine dikkati çekerek, "Yurt dışı uçuşların açılacağı ülkelerle ilgili bir risk olduğunu tespit ettiğimizde bunu tekrar değerlendireceğiz. Ülkelerin salgın durumunu da göze alarak hangi takvimle bu seferlerin, uçuşların izinlerinin verilebileceğini belirledik." diye konuştu.

- "Ankara da düşüşe geçti"

Ankara'da vaka sayısında son 2-3 gün bir yükselişin söz konusu olduğunu vurgulayan Koca, "Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu. Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Koca, şunları kaydetti:

"Halen 65 yaş üstü ve kronik hastalıklara bizim önem vermiş olmamızın Türkiye'de elde ettiği başarıyı, Dünya Sağlık Örgütü yeni yeni fark ediyor. Maske kullanımının tanımlamasında ilk defa 65 yaş üstü ve kronik hastalar için kullanılması gerektiği şeklinde kullanmaya başladı."

- Kadın konukevlerinde kademeli normalleşme süreci başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, şiddet mağduru veya şiddete uğrama riski olanların kaldığı kadın konukevlerinde alınan önlemleri güncelledi.

Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınların Kovid-19 riskine karşı bir süredir kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici misafir edilmesini sağlayan Bakanlık, kadın konukevlerine kabul sürecini de başlattı.

Buna göre, konukevlerine yerleştirilmeleri uygun görülen kadınlar, ilk 14 gün kuruluşlarda oluşturulan sosyal izolasyon birimlerinde kalacak. Hastalık belirtisi gösterilmemesi durumunda diğer kadınların kaldığı kısma geçiş sağlanacak.

Maske, mesafe, kişisel hijyen ve dezenfeksiyon, giriş çıkışlarda ateş ölçme gibi Kovid-19 tedbirlerinin tamamı devam ettirilecek.

- İçişleri Bakanlığı valiliklere "asker uğurlaması" yazısı yolladı

İçişleri Bakanlığı, valiliklerden asker uğurlamasıyla ilgili tedbir almasını istedi. Bakanlık valiliklere, kurallara uymayanlara idari ve adli işlem yapılması için yazı gönderdi.

Yazıda, Türkiye'nin salgınla mücadelesinde gelinen nokta itibarıyla kontrollü sosyal hayata geçtiği ancak virüse ilişkin tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

- LGS sınavında alınacak koronavirüs tedbirleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıya göre, öğrenciler, yerlerine oturduklarında aralarında en az 1 metre mesafe sağlanacak. Sınav başladıktan sonra maskeler çıkarılabilecek, nemlenmesi durumunda değiştirilecek. Öğrencilerin kimlik kontrolleri yapılırken temastan kaçınılacak.

Mümkün olan yerlerde pencere açılarak, sınıfların havalandırılması sağlanacak. Öğrenci velileri, sınav binasına ve bahçesine alınmayacak, mümkünse beklemeleri için uygun bir alan gösterilecek.

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere sınav görevi verilmeyecek.

- Konserlerde alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığınca güncellenen rehbere göre, bilet satışı ve iadelerinde online satış seçeneği olacak, konser alanına seyirciler tek tek alınacak, koltuk oturma düzeninde sosyal mesafe gözetilecek, kişiler arası mesafe en az 1 metre olacak, birer boşluk bırakarak çapraz oturma düzeni yapılacak.

Sosyal mesafe korunamayacağı için ayakta dinleyici alınmayacak, oturma düzeni oluşturulabilecek alanlarda konser düzenlenecek.

Girişlerdeki güvenlik aramalarında, elle üst ve çanta aramalarından kaçınılacak, x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılacak.

Kulislerde, damlacık bulaşmasını artırabileceğinden yüksek sesle konuşulmayacak, klima ve vantilatör kullanılmayacak, ortam sık sık havalandırılacak.

- Park, bahçelerdeki önlemler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, park, bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına maske takılarak girilecek. Bu alanlarda, 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılacak.

Salgın yönetimi rehberine göre, bu alanlara maske takılarak girilecek, piknik yapılan alanlarda diğer gruplarla sosyal mesafeleri korunmak kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilecek.

Kovid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmayacak, masalar ve ortak olarak kullanılan alanlarda kişiler kendilerine ait masa örtülerini kullanacak.

- MEB'den okullara karne düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 2019-2020 eğitim öğretim yılı yıl sonu işlemlerine ilişkin illere yazı gönderildi. İlkokul ve ortaokul karneleri elektronik ortamda erişime açılacak, liselerde de ikinci dönem için karne basılı ortamda düzenlenmeyecek.

Liselerde "teşekkür", "takdir", "onur" ve "üstün başarı" belgeleri ile diplomalar öğrenciler tarafından teslim alınabilecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle yığılmalara meydan vermemek için okul müdürlüklerince yapılacak planlama çerçevesinde, 22 Haziran'dan itibaren diploma ve belgeler öğrencilere teslim edilmeye başlanacak.

- MSB'den kovid-19 ile mücadele merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde gerekli tedbirleri ilk günden itibaren aldıklarını bu kapsamda, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Kovid-19 ile Mücadele Merkezi kurulduğunu hatırlattı.

Akar, Kovid-19'un yanı sıra yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelenin de kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizerek, operasyon bölgelerinde koronavirüs vakası olması durumunda yaşanacak zorlukların bilinciyle hareket ettiklerini ve buralarda şu ana kadar bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Operasyon bölgeleri dışındaki Kovid-19 vaka sayılarını paylaşan Akar, "Operasyon bölgeleri dışında 96 pozitif vakamız var. Bunlardan hiçbiri kritik durumda değil. Bunlardan 27'si erbaş ve er, diğerleri farklı rütbelerdedir. Bugüne kadar bir sivil memurumuz Levent Ünver ve Çankırı'daki silah fabrikamızdaki bir işçimiz Avni Öztürk maalesef hayatını kaybetti. Onun dışında bir kaybımız yok." dedi.