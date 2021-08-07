Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:16 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 23:16

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 7 Ağustos saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 41 milyon 698 bin 260, ikinci doz aşı sayısı 28 milyon 713 bin 215 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 75 milyon 912 bin 657'ye yükseldi.

İstanbul'da 13 milyon 876 bin 270, Ankara'da 6 milyon 58 bin 177, İzmir'de ise 5 milyon 42 bin 472 doz aşı yapıldı.

- 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 758 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,15, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,20 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının hafta sonu olmasına rağmen yüksek seyretmesi sorun olabilir. Bunun önünü almak için aşı olmalı ve bağışıklık kazanana kadar tedbirlere uymalıyız." ifadelerini kullandı.