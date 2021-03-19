Türkiye'nin Kovid-19 ile 24 saati

AA 19 Mart 2021 Cuma 23:47 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 23:47

Türkiye'de son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 187 bin 859 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 934 oldu.

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Test sayısı 35 milyon 975 bin 339'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633, vefat sayısı 29 bin 864, ağır hasta sayısı 1547 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

- Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli ve Samsun il sağlık müdürleriyle koordinasyon toplantısı yaptı.

- Türkiye genelindeki bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Göle ve Kars'ın Digor ilçelerinde birer köy karantinaya alındı.

Osmaniye'de bir sokak ve iki apartmanda Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Tokat'ın Turhal ilçesindeki bir köyde uygulanan karantina süresi uzatıldı.

Adıyaman'da da 53 evde karantina uygulaması başlatıldı.