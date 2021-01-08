Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinde son 24 saat

AA 08 Ocak 2021 Cuma 00:21 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 00:21

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 681 bin 213'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102, vefat 22 bin 264 ve ağır hasta sayısı 3 bin 201 oldu.

"Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız."

- DSÖ Avrupa Direktörü Kluge'dan Türkiye'ye tebrik

Bakan Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Avrupa bölgesindeki vaka artışları, koronavirüsteki mutasyon, Türkiye'deki güncel durum ve aşı çalışmaları ele alındı.

Kluge, DSÖ'nün tavsiyelerini izlediği için Türkiye'ye teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faaliyetleri ve liderliği tüm ülkeler tarafından takdir görüyor. Güçlü veri ve bilgi sağlama sisteminiz nedeniyle sizi tebrik etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'de yürütülen aşı çalışmaları, hızlı tanı kiti çalışmaları ve virüsün genom dizilimi konusunda yaptığınız çalışmaların kapsamını artırdığınız için de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı açıklaması

Bakan Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini, kurumların tüm imkanlarının, en iyi aşıları ülkeye kazandırmak için devrede olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bir araya gelerek yerli aşı projelerinde insan deneyleri safhasına geçen aşı adaylarını değerlendirdiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'dan BioNTtech aşısına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili görüştüklerini belirterek, yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasitenin de artacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibiyle BioNTech aşısının Türkiye'ye gelişiyle ilgili son planlamaları ele aldıklarını belirterek, "Toplantımızda ayrıca bize ayrılan aşı dozlarının sayısını nasıl artırabileceğimizi de görüştük. Yeni üretim imkanları devreye girdikçe Türkiye'ye ayrılan kapasite de artacak." bilgisini paylaştı.

Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 81 İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Resmi yazının ekinde, "Hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler ve uygulama esasları" yer aldı.

Buna göre, alınacak tedbirler kapsamında, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek. Aşı uygulama odası, poliklinik oda standartlarını karşılayacak.

Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı, sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları belirlendi. Buna göre, yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak.

Her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu tutulacak.

Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek

Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlara hizmet sunumunda, sosyal mesafeye önem verilecek. Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanacak ve kalabalıklaşma önlenecek.

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenecek, buna uygun işaretlenecek. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilecek.

Aşı uygulama odaları, hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak.

Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak.

Hastane poliklinik odalarının, aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmışsa günlük çalışma saati 08.30-24.00 arasında düzenlenecek ve poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenecek. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilecek ancak 17.00-24.00 saatlerinde belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olacak.

- Abdi İbrahim, Kovid-19 aşısı üretimi için izin belgesi aldı

Abdi İbrahim, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşıları en üst standartlarda üretebilme kapasitesine sahip olduğunu gösteren aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldı.

Abdi İbrahim'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı incelemeler ve denetimler sonucunda, Abdi İbrahim'e mRNA bazlı aşılar ile inaktif aşıları üretim ve dolum yapma onayını verdiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan aralık ayında mRNA bazlı veya inaktif aşılar için beşeri aşı üretim ve dolum yapma izin belgesini aldıklarını belirten Barut, "Aşı üretim ve dolumu için hem altyapınızın hem de kalite sistemlerinizin yüksek düzeyde olması gerekiyor. Bakanlığın yapmış olduğu denetimler sonucu verilen bu izinle, AbdiBio tesisimiz ve aşı üretim konusunda yeterliliğimiz bir kez daha tescillenmiş oldu." ifadelerini kullandı.