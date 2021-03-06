06 Mart 2021 Cumartesi 19:29 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 19:44

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1230 oldu, 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca: "Muhalefet liderini, aşıların tedarikini umursamadan riske atmak yerine sorumlu davranmaya davet ediyorum."



Koca: "Belgesiyle açıklamamıza rağmen hala bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz."

Koca: "Belgesiyle açıklamamıza rağmen hala bedava aşı alındığı ifade edilmektedir. Bu kötü niyetli yaklaşıma alışmış olsak da meşru göremeyiz."

Koca: "Çin'le aramızda kesinlikle bedava aşı anlaşması olmamış, devletimiz Sinovac ile anlaşılan bedellerin dışında hiçbir ödeme yapmamıştır."