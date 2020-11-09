Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesinde son 24 saat

AA 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:45 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:45

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 141 bin 944 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 516 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 84 kişi hayatını kaybetti, 2018 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 338 bin 239'a yükseldi.

Toplam test sayısı 15 milyon 127 bin 811'e ulaştı. Hasta sayısı 395 bin 255, vefat sayısı 10 bin 887, ağır hasta sayısı 2 bin 740, aktif hasta sayısı 46 bin 129 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün tespit edilen 2 bin 516 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2 bin 740'a ulaştı. Bugün taburcu olan 2 binden fazla iyileşen hastamız oldu. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Hijyene dikkat edin. Maske kullanın."

- BAKAN KOCA: "KORONAVİRÜSÜN DAHA ZİYADE BURUN YOLUYLA BULAŞTIĞI NETLİK KAZANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmanın Kovid-19'a yakalanma riskinden ve mevsimsel gripten koruyacağını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Maskeyi kuralına göre, ağzı ve burnu bütünüyle kapatacak şekilde takmak, sizi hem Kovid-19'a yakalanma riskinden hem de mevsimsel gripten korur. Görünürde maske takıp, burnunuzu açıkta bırakmayın. Koronavirüsün daha ziyade burun yoluyla bulaştığı netlik kazandı."

- "ÜRETİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdik." dedi.

Kovid-19 salgını dolayısıyla dünyanın birçok ülkesinde ekonomi durma noktasına gelmişken yeni fabrikalar ve sanayi tesisleriyle üretim altyapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, eylülde Gaziantep Organize Sanayi Bölgelerinde yapımı tamamlanan ve hizmete giren 300 fabrikanın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Erdoğan, yurt dışı seyahatlerinde diğer ülkelerin durumunu gördüğünde Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok daha iyi anladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Batı ülkelerinde, sefahat perdesinin altındaki zihni sefalete, geri kalmış ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiklerine bizzat şahit oluyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Batı toplumlarındaki çarpıklıklar, adaletsizlikler çok daha aşikar hale geldi. Sözüm ona dünyanın en gelişmiş ülkelerinde insanlar temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için göz göre göre can verdi. Sadece sosyal doku ve toplumsal barış açısında değil, ekonomik olarak da Batılı ülkelerin çok ciddi sorunlarla yüzleştiğini görüyoruz. Geldiğimiz noktada mazlum ve mağdurların canı, kanı, malı üzerine inşa edilen refah düzeni çatırdamaktadır. Batılı ülkeleri özellikle girdikleri bu çıkmazdan son dönemde sarıldıkları İslam ve yabancı düşmanlığı da kurtaramayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öte yandan Türkiye, koronavirüs salgını sürecinden inşallah ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır. Bunun için hepimizin sorumluluklarının bilinciyle hareket etmesi, işi gücü millete karamsarlık aşılamak olan çapsızlara aldırmadan Türkiye ve Türk milleti için mücadeleyi sürdürmesi gerekiyor. İş dünyasıyla kamusuyla üniversitesiyle sivil toplumuyla belediyesiyle el ele verdiğimizde yarınımız bugünlerimizden çok daha aydınlık olacaktır." ifadelerini kullandı.

- ÜLKE GENELİNDE 585 KİŞİ VE İŞLETME HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 6 Kasım Cuma günü yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 105 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimlerde 12 bin 501 ekip, 42 bin 313 personel görev aldı. Ekiplerce, 7 bin 938 şehirler arası ve 24 bin 213 şehir içi toplu ulaşım aracı, 10 bin 207 taksi, 1837 pazar yeri ile kalabalık cadde, bulvar ve sokaklardaki 63 bin 58 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine aykırı hareket ettiği tespit edilen şehir içi ve şehirler arası hizmet veren 105 toplu ulaşım aracı ile taksi seferden, 13 iş yeri faaliyetten men edildi, 585 kişi ve işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 4 bin 336 iş yeri uyarıldı.

Ayrıca 6 bin 412 kişinin maske zorunluluğuna uymadığı, 12 kişinin ise Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat ettiği belirlendi. Tedbirlere uymayan söz konusu kişi ve iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

- CHP'DEN ESNAFIN ZARARLARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK KANUN TEKLİFİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP milletvekilleri, Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler nedeniyle işleri olumsuz etkilenen esnafa vergi yapılandırması ve borç ertelemesi öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.



Esnaf ve Sanatkarların Yeni Koronavirüs Salgınına Karşı Alınan Önlemler Kapsamında Uğradıkları Zararların Giderilmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, Kovid-19'a karşı çeşitli önlemler alındığı, bu önlemler kapsamında virüsün yayılımını yavaşlatmak için 700 bine yakın küçük iş yerinin kapatıldığı, iş yeri kapatılmayan esnafın da iş hacminin büyük ölçüde daraldığı ifade edildi.

- CEZAEVLERİNDEKİ KOVİD-19 TEDBİRLERİ

Adalet Bakanlığı, başsavcılıklardan alınan bilgiye göre bugün itibarıyla yoğun bakımda veya entübe durumda Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklunun bulunmadığı bilgisini verdi.

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin, daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelin özverili gayreti sayesinde 368 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği ve böylece salgın tehlikesinin kontrol altında tutulabildiğine değinilen açıklamada, nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

368 ceza infaz kurumunun 117'sinde pozitif vaka görüldüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 120 hükümlü ve tutuklunun, sağlık kurumlarındaki tedavilerinin devam ettiği, testi pozitif çıkan tüm hükümlü ve tutukluların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- KORONAVİRÜS DENETİMLERİ

Kadıköy'deki toplu taşıma araçlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde otobüs, dolmuş ve taksileri tedbirler çerçevesinde kontrol etti. Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.



Ayrıca polis otomobilinden, ''Koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. Kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız.'' şeklinde anonslar yapıldı. Kontroller sırasında kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı.



Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 853 kişiye ceza kesildi. Tedbirler kapsamında şehrin kalabalık caddelerinde sigara içilmesi kısıtlandı.

- ESKİŞEHİR'DE 72 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Eskişehir'de Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 72 kişiye toplam 226 bin 800 lira ceza verildi.

Malatya'da da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 17 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Burdur'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy ile Balıkesir'in Balya ilçesindeki üç mahallede bazı evler karantinaya alındı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 241 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez yeni tip koronavirüse yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs tanısıyla yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür toprağa verildi.

- "EV ZİYARETİNDE BULUNMAYIN" UYARISI

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüs vaka sayısındaki artışa ilişkin, "Kış aylarında ev içerisindeki misafirlikler zorunlu değilse kesinlikle yapılmamalı." uyarısında bulundu.