Türkiye'nin kullandığı koronavirüs aşısında çifte başarı

05 Şubat 2021 Cuma 08:40 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:40

Türkiye'nin Çin'den aldığı ve bugüne kadar 2.5 milyon kişiye yapılan Sinovac aşısından, salgınla mücadelede umut veren iki iyi haber geldi.

Sinovac'ın geliştirdiği, inaktif aşı olan CoronaVac'ın Faz 1 ve Faz 2 klinik denemelerinden elde edilen veriler tıp dergisi Lancet'te yayımlandı. Faz 1 çalışmasına, Hebei'de yaş ortalaması 65.8 olarak belirlenen 72 kişi katıldı. Faz 2'de ise yaş ortalaması 66.6 olan 350 katılımcı yer aldı. 39 katılımcıda enjeksiyon bölgesinde ağrı, 14 kişi de ateş görüldü. Reaksiyonların çoğu aşılamadan sonra 7 gün içinde oldu ve katılımcılar 48 saatte iyileşti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Sinovac'ın başkanı Yin Weidong, "Brezilya'da yapılan çalışmalara göre, aşı ağır vakaları önlemede yüzde 100, hafif vakaları önlemede yüzde 78 etkili. Virüsün varyantlarına karşı koruma sağlayan aşı, İngiltere mutantını etkisiz hale getirdi" dedi.

SONUÇLAR STRATEJİMİZİ DESTEKLİYOR

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay: "Sinovac firmasının daha önce de bu tip inaktif aşılarda çok uzun yıllardır deneyimi var. Biz ülke olarak zaten Faz2 çalışmaları sırasında konunun aciliyetine dayanarak bu gruba kullanım onayı vermiştik. Ortaya çıkan verilen bu kararı destekler yönde."

Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Deniz Çalışkan: "Bu makale, kanıt değeri güçlü bir çalışma oldu. Açıklanan sonuçlar, aşılama uygulamalarımız ve stratejilerimizi destekleyen bir bulgu olarak yorumlanabilir."

AŞILAMA 2.5 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de aşılama sürüyor. Dün itibarıyla aşılananların sayısı 2 milyon 500 bin 496 kişiye ulaştı.

BAKAN KOCA'DAN DSÖ'YE 'BAŞYAZI' SAĞLIK İŞGÜCÜNE YATIRIM YAPILMALI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgını değerlendirdiği yazı, 'Sağlık iş gücünün finanse edilmesi ve korunması' başlığıyla DSÖ'ye ait dergide 'başyazı' olarak yayımlandı. Koca, yazıda şu değerlendirmeleri kaleme aldı: "DSÖ'nün tahminlerine göre dünya nüfusunun yüzde 20'sinin aşılanması için 1.1 milyondan fazla tam zamanlı sağlık çalışanına ihtiyaç duyulacak. 2021'de sağlık işgücüne yatırım yapmalıdır."

24 SAATTE 7 BİN 909 YENİ VAKA

Son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testte 7 bin 909 vaka, 627 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 113 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 815 kişi iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, toplam vefat sayısı 26 bin 467'e ulaştı.