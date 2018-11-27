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Türkiye’nin kurtardığı Belçikalı kız çocuğu ülkesine döndü

Belçika'dan babası tarafından Suriye’ye kaçırılan ve Türkiye’nin kurtardığı küçük kız çocuğu, Brüksel Bölge Hükümeti Milletvekili Mahinur Özdemir ve Belçikalı yetkililer eşliğinde ülkesine geri döndü.

  • İHA
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Hatay Valiliği, 2017’de babası tarafından Suriye’ye kaçırılan Fas asıllı Belçika vatandaşı 5 yaşındaki kız çocuğu Y.A.'yı, Türkiye’ye getirerek annesi H.C. ile kavuşturmuştu. Babasının ölümünün ardından Suriye’de kalan kız çocuğu Türkiye’ye getirilmesinin ardından bugün Belçika’ya geri döndü.
 
Anne H.C ve kızı Y.A, İl Göç İdaresi'nde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika Hükümeti yetkilileri eşliğinde bugün Brüksel Zaventem Havaalanına indi. Suriye’de çadır kampında 1 buçuk yıl kaldıktan sonra küçük Y.A. evine dönmenin sevincini yaşadı.
 
Brüksel Bölge Hükümeti Milletvekili Mahinur Özdemir, küçük kızın annesi ile kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Milletvekili Özdemir, “Babası tarafından kaçırıldığı günden itibaren annesine her türlü desteğe verdim. Annesi H.C. çok zor günler yasadı. 18 ay boyunca devamlı elimden gelen desteği verdim. Annenin Hatay’da kızına kavuşmasının mutlu anında da hazır bulundum. Bir annenin evladını kavuşma mutluluğunu tarif etmek gerçekten çok zor. Duygulu anlar yaşandı. Bugün küçük kız ve annesi ile Belçikalı yetkililer eşliğinde Brüksel’e döndük” şeklinde konuştu
 

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