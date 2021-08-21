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Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı kesimleri ile İstanbul ve çevre illerde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:10 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:11
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Sinop, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi açıklarında ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

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