DHA 10 Eylül 2020 Perşembe 09:55 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 10:43

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Türkiye ile Birleşik Krallık’ın ilişkilerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendirdi. Türkiye ve Birleşik Krallık’ın ilişkilerinin stratejik ortaklık temelinde olduğunu ifade eden Yalçın açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “NATO bünyesinde 65 yıldır Müttefik olan Türkiye ve Birleşik Krallık, ilişkilerini stratejik ortaklık temelinde, geniş bir yelpazedeki ikili işbirliği üzerinden ilerlemektedir. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizle dayanışma içinde hareket eden Birleşik Krallık, darbe girişiminden hemen sonra Türk demokrasisine destek verdiğini açıklamıştır. İşbirliğine dayalı ilişkilerimizin ‘Brexit’ sonrasında daha da derinleşerek devam etmesi iradesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO Liderler Toplantısı vesilesiyle 3-5 Aralık 2019 tarihlerindeki ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 8 Temmuz 2020 tarihindeki Londra ziyaretlerinde bir kez daha, karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Covid-19 Koronavirüs salgını döneminde de alınan tedbirlere riayet edilerek temaslar sürdürülmektedir. Salgın döneminde ayrıca, ülkemiz, Birleşik Krallık'a koruyucu malzeme desteğinde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

“İKİ ÜLKE ARASINDA EKOMOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLER DİNAMİK”

Büyükelçi Yalnıç, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin dinamik bir çerçevede olduğunun altını çizerek, “Ekonomik ve ticari ilişkiler de dinamik bir çerçevededir. Bu kapsamda, Birleşik Krallık ile ikili ticaretimiz 2019 yılında toplam yaklaşık 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 11 milyar dolara yakın kısmını ihracatımız, 5,5 milyar dolara yakın kısmını ise ithalatımız oluşturmaktadır. Bu şekilde, Birleşik Krallık, Türkiye'nin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını sürekli artırdığı gelişmiş ülkelerden birisidir. Ayrıca, Türkiye’deki Birleşik Krallık kökenli firmaların doğrudan yatırımları 10 milyar dolara ulaşmış durumdadır. Firmalarımızın da Birleşik Krallık’taki yatırımlarının toplam bedeli 2,6 milyar dolara ulaşmıştır.2020 yılının pandemiden kaynaklanan olağanüstü koşullarının ikili ekonomik ilişkilere etkisinin asgari düzeyde olması için gayret sarf edilmektedir” dedi.

“SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Londra Büyükelçisi Yalçın, Birleşik Krallık’ın Brexit sürecine ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle devam etti: “Öte yandan, Birleşik Krallık, Brexit sürecinin ardından, Gümrük Birliği kapsamından ve AB'nin ticaret düzenlemelerinin de kapsamından çıkmış olacaktır. Bu çerçevede, Birleşik Krallık’ın AB’yle ve diğer önde gelen ticaret ortaklarıyla, gelecekteki ticari ilişkilerinin altyapısını tesis etmeye yönelik Serbest Ticaret Anlaşması (STA) çalışmaları devam etmektedir. Ülkemiz de, bu bağlamda, Birleşik Krallık’ın STA yapacağı, öncelikli ülkeler arasındadır. STA’nın müzakereleri yapıcı bir şekilde ilerlemekte ve düzenli şekilde verimli toplantılar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Brexit sonrası dönemde ikili ilişkilerimiz ve vatandaşlarımızın Ankara Anlaşmasından kaynaklananlar dahil hakları konuları, gerek ilgili teknik mekanizmaların çalışmalarında, gerek Büyükelçiliğimizce İngiliz makamlarıyla yapılan temaslar kapsamında ele alınmaktadır.”

“İNGİLTERE’DEKİ VATANDAŞLARIMIZIN HER DAİM YANINDAYIZ"

Birleşik Krallık’ta yaşayan Türk vatandaşlarının, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlü kılan unsurlardan birisi olduğunu ifade eden Yalçın, Türk vatandaşlarına desteğin sürdüğünü ifade etti. Yalçın açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlarımız, iki ülke ilişkilerini güçlü kılan unsurlar arasındadır. Buradaki vatandaşlarımızın siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta başarılı şekilde faaliyette bulunmaları ilişkilerimizi de güçlendirmektedir. Vatandaşlarımızın varlığından güç alarak, Manchester şehrinde Başkonsolosluk açılmasının kararlaştırılması bu duruma somut bir örnektir. Başkonsolosluğumuzun açılmasına yönelik çalışmalar sürmektedir. Pandemi sürecinde, Büyükelçiliğimiz ile Londra ve Edinburg’daki Başkonsolosluklarımıza vatandaşlarımızın doğrudan temas edebilmesi amacıyla ilave acil telefon hatları kullanıma sokulmuştur. Vatandaşlarımızın, temsilciliklerimizden en yaygın talebi, iki ülke arasında uçuşların tekrar ne zaman başlayacağına yönelik bilgi temin edilmesi olmuştur. Ayrıca, pandemi döneminde çeşitli zorluklar yaşayan vatandaşlarımıza STK’larımızla beraber destek sağlanmıştır”