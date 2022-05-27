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Türkiye'nin muhtemel harekatı için çarpıcı yorum: Böyle bir avantaj yüz yılda bir gelir

Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye'nin Suriye'de muhtemel harekatıyla ilgili katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bugün elde edilen konjoktürel avantajın yüz yılda bir geleceğini ifade etti.

27 Mayıs 2022 Cuma 07:46 - Güncelleme:
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Habertürk canlı yayınında konuşan İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İlyas Topsakal, Türkiye'nin yapmayı planladığı muhtemel bir harekat için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Prof Dr. İlyas Aksakal, 1970'li yıllarda KGB'nin Barzani ve Talabani'ye 670 milyon dolar para gönderdiğini, Rusya'nın içinde hala YPG/PKK kamplarının devam ettiğini, Türkiye ile Rusya'nın oturduğu masaya Rusya tarafından İran'ın da oturtulduğuna dikkat çekti.

Prof. Aksakal, bölgede Osmanlı sonrası demografik yapı ile ilgili çok büyük bir dezenformasyon yapıldığını ve yüzde 30'lardaki Türk unsurlarının yüzde 5'in altına düşürüldüğünü, Türkiye'nin yapması muhtemel bir harekatın bu demografik yapıyı eski haline getirmediği sürece dış tehdidin hiç bir zaman eksilmeyeceğini, bugün elde edilen konjoktürel avantajın yüz yılda bir geleceğinin altını çizdi.

  • Prof Dr İlyas Topsakal
  • askeri harekat

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