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Türkiye'nin NATO üyeliği 68 yaşında

Türkiye'nin önemli katkılar sağladığı askeri ittifak NATO'ya üyeliği 68'inci yılını dolduruyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünde, Türkiye'ye ittifaka olan değerli ve süregelen desteği için teşekkür ederim. Türkiye NATO'nun güçlü ve kıymetli üyesi olmaya devam edecektir' dedi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi15:41 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:52

Türkiye'nin NATO üyeliğinin yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye transatlantik ailenin 68 yıldır çok değerli bir üyesi olmuştur." diye konuştu.

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun Afganistan, Kosova ve Irak gibi misyon ve operasyonlarına en fazla katkı sağlayan üyelerden biri olduğuna dikkati çekerek, "Orta Doğu'daki istikrarsızlık, şiddet ve karmaşadan en fazla etkilenen ve terör saldırısına uğrayan müttefik Türkiye olmuştur." açıklamasında bulundu.

Stoltenberg, "NATO'ya üyeliğinin yıl dönümünde, Türkiye'ye ittifaka olan değerli ve süregelen desteği için teşekkür ederim. Türkiye NATO'nun güçlü ve kıymetli üyesi olmaya devam edecektir." dedi.

- NATO'ya üyelik 1952'de gerçekleşti

Türkiye, NATO'nun 1949'da Washington Antlaşması'nın 12 kurucu üye tarafından imzalanarak kurulmasının ardından, ittifaka 1952'de üye oldu.

NATO'nun 13'üncü üyesi olan Türkiye, ittifakla katılım protokolünü 17 Ekim 1951'de imzaladı. Resmi üyelik ise Yunanistan ile beraber 18 Şubat 1952'de gerçekleşti.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dış politika önceliklerini Batı dünyasıyla yakınlaşma olarak belirleyen Türkiye için Birleşmiş Milletler (BM) üyeliğinin yanı sıra NATO üyeliği de önem taşımaya başladı.

1945'te BM'nin kurucu üyeliğini üstlenen Türkiye, 68 yıl önce gerçekleşen NATO üyeliği ile de Batı ittifakıyla olan ilişkilerini pekiştirdi.

- İttifakın kilit üyelerinden Türkiye

Özellikle Soğuk Savaş döneminde NATO'nun güneydoğu kanadını güvence altına alan Türkiye'nin, bu dönemden sonra da ittifakın kriz yönetimi ve barış gücü misyonlarına önemli katkılar sağlayarak sorumlu bir rol üstlenmeye devam ettiği görülüyor.

NATO içinde ABD'den sonra en büyük ikinci orduya ve kritik bir jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, NATO Ortak Fonlarına da en fazla katkı sağlayan müttefikler arasında yer alıyor.

NATO'nun Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, Kosova'daki çok uluslu barış gücü "KFOR" ve Irak'taki eğitim misyonuna da katkı sunan Türkiye, aynı zamanda İzmir'de NATO Kara Komutanlığı (LANDCOM) ve Malatya Kürecik'te NATO'nun balistik füze savunması mimarisi kapsamındaki radara ev sahipliği yapıyor.

- Terörle mücadelede önemli katkı

NATO'nun yeni güvenlik sınamaları karşısında kendini geliştirdiği ve terörle mücadeleye daha fazla katkı sunmaya başladığı bir dönemde, Türkiye'nin katkıları dikkati çekiyor.

DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun üyesi olan Türkiye, NATO'nun da terör örgütüyle mücadelesine destek sağlıyor.

Genel Sekreter Stoltenberg'in açıkladığı üzere, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma operasyonlarında Türkiye'deki altyapı ve üsleri kullanılıyor.

Türkiye'nin güvenliğine ve Avrupa-Atlantik perspektifine önemli katkılar sağlayan NATO, halihazırda Türkiye'ye yönelik uyarlanmış güvence tedbirlerini uyguluyor.

Yakın zamanda 30'uncu üyesi olacak Kuzey Makedonya'ya kapılarını açmaya hazırlanan NATO, aynı zamanda askeri kuvvetlerin hazırlık seviyesi ile mukabele edebilirlik seviyelerini geliştirmeye odaklanıyor.

Yeni sınamaların giderek daha karmaşık bir hal almaya başladığı bir dönemde, askeri kabiliyetleri ve jeostratejik konumu ile Türkiye'nin NATO için kilit müttefik olmaya devam edeceği öngörülüyor.

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