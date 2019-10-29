Türkiye'nin onardığı Tel Abyad Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı Tel Abyad Hastanesinde tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün bölgeden ayrılırken hastanenin bir kısmını yaktığını, hastane içerisindeki bazı malzemeleri beraberinde götürdüğünü belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla, Şanlıurfa Valiliğinin koordinasyonunda hastaneye gelerek incelemeler yaptıklarını ifade etti.

Hızlı bir şekilde Tel Abyad'daki halkın sağlık hizmetlerinden faydalanması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Erkuş, şöyle konuştu:

"Hızlı bir şekilde hastanenin bir bölümünde tadilat yaparak, acil sağlık hizmetleri başta olmak üzere kadın doğum, dahiliye, çocuk, genel cerrahi gibi branşlarda ultrason, dijital röntgen ve laboratuvar cihazlarının kurulumunu gerçekleştirerek hastanenin bir kısmında faaliyete başladık. Dün itibarıyla başladığımız bu faaliyet içerisinde çok fazla hastamız geliyor."

"BURADA BİR MEMNUNİYET OLUŞTU"

Emre Erkuş, özellikle acil sağlık hizmetlerine müracaatlarda daha hızlı müdahale imkanı sağlandığını anlatarak, durumu ağır olan hastaların Türkiye'ye sevkinin yapıldığını belirtti.

Halkın verilen sağlık hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erkuş, "Halkın bize karşı teveccühleri çok fazla. Terör örgütü YPG/PKK'nın burada bulunduğu dönem içerisinde hastanedeki sağlık hizmetinden faydalanılırken bile ayrımcılık gözetilmiş, halk rahat değilmiş." dedi.

Emre Erkuş, halkın artık rahatça, ayrım gözetmeksizin sağlık hizmetine erişebildiğini aktararak, "Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını seferber edip buraya getirmemizle birlikte halk bizi alkışlarla karşıladı, burada bir memnuniyet oluştu. Devletimizin burada varlığını hissettirerek onlara en iyi şekilde hizmet vermek adına Sağlık Bakanlığının talimatıyla diğer genel müdürlüklerimiz buraya cihazlarını, personelini gönderdiler." diye konuştu.

Erkuş, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler sayesinde Mehmetçiğe, Suriye Milli Ordusu askerlerine ve sivil halka hiçbir aksaklığa meydan vermeden sağlık hizmeti verdiklerini aktardı.

Tel Abyad'daki hastanenin diğer kısımların onarılması ve eksikliklerin giderilmesi için mimar ve mühendislerin çalışma yaptığını söyleyen Emre Erkuş, bu çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.