Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

AA 12 Mart 2021 Cuma 12:52 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 12:52

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımlı Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı çalışma yaptı.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kent merkezinde de güzel görüntüler oluştu.

Trafikte yer yer yoğunluğun yaşandığı kentte, Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yürüttü.