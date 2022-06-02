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Türkiye'nin operasyonu öncesi bölgede dikkat çeken hareketlilik!

PKK/YPG'li teröristlerden temizlenecek Suriye'nin kuzeyinde operasyon hazırlığı var. Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 10:58 - Güncelleme:
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SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

  • Suriye Milli Ordusu
  • askeri tatbikat
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