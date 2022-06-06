Terör örgütü YPG/ PKK, Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Menbiç ilçelerini 6 yıldır bölge halkına baskı uygulayarak işgal altında tutuyor. YPG/PKK, Tel Rıfat ve Menbiç'i Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin, Mare, El Bab, Cerablus gibi güvenli bölgelere yönelik saldırılarında üs olarak kullanıyor.

Bu ilçelerden yaptığı sızma girişimleri ve roket saldırılarıyla, ülkenin kuzeyinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgeleri, bölge halkının huzur ve güvenliğini tehdit ediyor.

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat ve sınırdan 30 kilometre uzaklıktaki Münbiç ilçelerinden kaçan yüzbinlerce sivil de Suriye içinde zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin, güvenli bölgeleri oluşturmak için bu iki ilçedeki terör hedeflerine operasyon yapacağını açıklamasının ardından terör örgütü YPG/PKK, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Tel Rıfat, Menbiç ve çevre köylerdeki yerleşim yerlerinde tüneller kazıp silah saklamaya başladı.

PKK/YPG bölgede yaptığı tünel, hendek ve siper gibi tahkimatlarda bölge halkını ve elindeki tutukluları zorla çalıştırıyor. Terör örgütü Afrin'de hazırladığı ve kilometrelerce uzunluğu bulan tünellerde de mahkum ve bölge halkını zorla çalıştırmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Terör örgütü üyeleri Türkiye'nin gerçekleştireceği operasyon öncesinde cephe hattında hendekler kazmaya devam ederken Suriye Milli Ordusu da hazırlıklarını tamamladı. Cephe hatlarında da 7 gün 24 saat nöbet tutan savaşçılar bölgede kuş uçurtmuyor. Menbiç sınır hattında bulunan Ulaşlı Köyü'nde de Suriye Milli Ordusu Özel Kuvvetler Komutanlığı askerleri nöbet tutuyor. Hemen her gün bölgedeki YPG/PKK'lı teröristler ile sıcak çatışmalar yaşanıyor.

OPERASYONA DESTEK MİTİNGİ

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016'da Tel Rıfat'ı işgal etmesinin ardından Azez'e sığınan Tel Rıfatlılar, Türkiye'nin olası operasyonu öncesinde Şehitler Meydanı'nda operasyona destek mitingi düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı mitingde Tel Rıfatlılar, "YPG ve DEAŞ uluslararası teröristlerdir", "Terörün aslı PKK'dır, YPG onun kamuflajıdır" dövizleri taşıdı. Gösteride yapılan konuşmalarda Tel Rıfatlılar evlerine dönmek istediklerini söyledi, düzenlenecek operasyonda Türkiye'ye sonuna kadar destek vereceklerini ifade etti.