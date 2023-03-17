Türkiye yerli ve milli otomobil Togg'u yollarda görmek için gün sayıyor. Togg'un satış fiyatı bugün belli olurken siparişler alınmaya başlandı.

Togg'dan yapılan açıklamada, siparişlerin 16-27 Mart arasında başlayacağı ve T10X modelinin fiyatının 953 bin TL olacağı açıklandı.

YOĞUN BAŞVURU

Ön sipariş süreci başlayan Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X için ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bir teşekkürden daha fazlası... 27 Mart tarihine kadar devam edecek olan ön sipariş sürecinin ilk 4 saatinde 7734 kullanıcımız Togg T10X ön siparişini verdi. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz. Bu gurur hepimizin." ifadelerine yer verildi.

2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN TOGG SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

Tüm Türkiye heyecanla yerli ve milli otomobilini yollarda görmeyi beklerken akıllara Kılıçdaroğlu'nun Togg hakkında kullandığı sözler geldi.

CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında katıldığı bir programda söylediği sözler gündem oldu.

"OTOMOBİL ÜRETİYORUZ DEDİLER NEREDE?"

Kılıçdaroğlu, 'Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu?' diye konuşarak TOGG'u hedef almış ve şu sözlere yer vermişti: Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırdılar.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim günü açılışı yapılan üretim tesisine Kılıçdaroğlu'nu da davet etmiş ancak Kılıçdaroğlu davete katılmayacağını açıklamıştı.

Şimdi ise TOGG satışa sunuldu. Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.