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Türkiye'nin otomobilinin kardan heykelini yaptılar

Erzurum'da, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin kariyer planlamasına yön verilmesi amacıyla açılan 'Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda sergilenen kar ve buzdan heykeller ilgi görüyor. Fuarı ziyaret eden misafirler, kar ve buzdan heykel bölümüne büyük ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 17:14 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 17:14

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Yakutiye ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştiren fuara farklı bir çalışmayla katıldı.

Kentin farklı noktalarından topladıkları kar kütlelerini 3 günlük çalışmayla Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini çektiği milli otomobilin de bulunduğu dev heykeller üretildi.

Erzurum'un simgelerinden Çifte Minareler, Doğu Anadolu Gözlemevi ve çift başlı kartal heykelleri de fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarı ziyaret eden misafirler, kar ve buzdan heykel bölümüne büyük ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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