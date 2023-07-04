Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner'den Fransa'daki olaylara ilişkin açıklama

Fransa'da, Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis tarafından öldürülmesinden bu yana gösteriler düzenleniyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Onaner, AA muhabirine, ülkedeki son gelişmeleri ve gösterileri değerlendirdi.

Onaner, Fransa'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın bu olaylardan bir mağduriyet yaşamaması, etkilenmemesi için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." dedi.

Gösterilerde gözaltına alınanlar arasında çifte vatandaşlığa sahip Türklerin olması durumunda yerel makamların kendilerine bunu bilgilendirme yükümlülüğü bulunmadığını ifade eden Onaner, böyle bir durumda vatandaşların yakınlarının büyükelçilikle irtibata geçerek destek talep etmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Büyükelçi Onaner, "Şu anda elimizdeki bilgiler çerçevesinde, gözaltına alınmış bir Türk vatandaşının olmadığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Olayların son bulması temennisini dile getiren Onaner, "Biz ayrıca yağmalama olaylarından Fransa'daki Türk vatandaşlarının işletmelerinin zarar görmemesi için de yakın takibi sürdürüyoruz." dedi.

Onaner, bu kapsamda bir mağduriyet nedeniyle Fransa'daki Türk temsilciliklerine başvuran olmadığını belirterek, "Sosyal medyadaki bilgilerden takip edebildiğimiz kadarıyla bir yağmalama eyleminden etkilenmiş olabilecek en az bir vatandaşımız var, bu vatandaşımızla da ilgili başkonsolosluğumuz temasa geçmek için çaba gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Nael M'nin hayatını kaybetmesiyle Fransız toplumunun geniş tepkileriyle karşılaşıldığına işaret eden Onaner, "Toplumun her kesiminde büyük tepki oluştu. Bunun sebeplerinden biri de bu olay yaşandıktan hemen sonra meşru müdafaadan bahsedilmişken, videolardan meşru müdafaa tespiti yapmanın zor olduğu ortaya çıktı." dedi.

Bu durum ve hayatını kaybeden sürücünün yaşının çok genç olması sonucunda aynı yaştaki gençlerin buna çok güçlü tepki gösterdiğini dile getiren Onaner, ardından toplumsal protestolar yaşandığına dikkati çekti.

Onaner, protestocuların birçok kamu binasına, toplu taşıma araçlarına zarar verdiğini ve yağmalama olaylarının gerçekleştiğini anlattı.

Fransız makamlarının ilk günden itibaren güçlü bir tepki verdiklerini göstermeye çalıştıklarını kaydeden Onaner, 29 Haziran'da Nanterre Savcılığının yaptığı açıklamada Nael'e karşı silah kullanan polisin "kasıtlı adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacağını açıkladığını anımsattı. Onaner, "Savcılığın böyle güçlü bir açıklama yapması muhtemelen kamuoyundaki tepkiyi yatıştırmak, bu tepkiye bir karşılık vermek amacını taşıyordu." değerlendirmesini yaptı.

İlk 4 günde olayların artarak devam ettiğine, bunun endişe verici bir gelişme olduğuna işaret eden Onaner, bu kapsamda büyükelçiliğin Fransa'da bulunan veya buraya seyahat eden Türk vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladığını hatırlattı.

Onaner, uyarı kapsamında, vatandaşlara bu eylemlerin yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını telkin ettikleri ve büyükelçilik veya Fransız makamlarınca yapılacak açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların bu olaylarla ilgili ihtiyaçları olduğu takdirde büyükelçiliği, sosyal medya hesabı ve internet sitesinde yer alan irtibat bilgileri vasıtasıyla arayabileceklerini vurgulayan Onaner, hafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'un eşi ve çocukları evdeyken yapılan kundaklama girişiminin ülkede infiale yol açtığını söyledi.