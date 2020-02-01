İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pekin Büyükelçisi Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi, hiçbirini orada bırakamazdık
Güncel

Pekin Büyükelçisi Önen: Vatandaşlarımızın hiçbirinde virüs tespit edilmedi, hiçbirini orada bırakamazdık

Türkiye Pekin Büyükelçişi Emin Önen, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakasında Türk vatandaşlarımıza nasıl ulaştığımızı anlatarak, 'Dünya Sağlık Örgütü makamlarıyla en başından koordineli vaziyette bütün gelişmeleri yakından takip ederek vatandaşlarımızın sağlığı ve selameti açısından bütün tedbirleri aldık.' dedi.

IHA01.02.2020  21:27 - Güncelleme: 01.02.2020  21:27


Türkiye Pekin Büyükelçişi Önal Çin’den gelecek olan A400M Koca Yusuf isimli askeri kargo uçağın inişi öncesinde açıklamalarda bulundu. Öner, yaptığı açıklamasında, "Çin’de 3 tane başkonsolosumuz var ve her Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi ile alakalı Çin’e özgü sosyal medya hesapları oluşturur ve bu tip hesaplarında bütün vatandaşlarımıza birebir ulaştık. Gerek bu konunun ilk ortaya çıkışı 12 Aralık’ta Wuhan şehrinde başladığını daha sonra 31 Aralık’ta ilk vakanın tespit edilip de Dünya Sağlık Örgütü dahil olup bütün uluslararası kamuoyu dahil biz ilk günden beri vatandaşlarımıza hesaplarımızdan nelere dikkat etmeleri gerektiği ile alakalı uyarılarda bulunduk. Bu şekilde bir kriz masası oluşturduk. Wuhan’da ve bütün eyalette karantina şartları söz konusu şehre giriş çıkışlar yasaklandı. Aslında bu virüsün çok hızlı yayılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Çin’de yapılan seyahat sayısı ile alakalı Çin genelinde bir haftada 3 milyar seyahat düzenleniyor, yaklaşık 450 milyon insan o yüzden vaka sayısının hızlı bir şekilde artmasının önemli sebebi bu. Ama biz özellikle bu haldeki vatandaşlarımıza ilk etapta ulaştık. Wuhan’da ciddi bir operasyon gerçekleştirildi. Her birisinin yerini tek tek tespit ederek bir operasyon gerçekleştirdik ve her birisi için tek tek ayrı ayrı izin alarak belli toplama merkezleri oluşturarak. Onları havaalanına nasıl götüreceğimizin planlarını yaptık. Bazı vatandaşlarımız 240 kilometre bazı vatandaşlarımız 320 kilometre mesafeden aldık ve otobüslerle belli noktalarda toplandıktan sonra havaalanına intikalini gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız
Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Bir dönem sona erdi: Yeni bir çağın şafağındayız

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu
Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

Üç ülke anlaştıklarını duyurdu

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız
BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

BM'deki tarihi konuşmayı hatırlattı: Başkan Erdoğan'a minnettarız

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!

Başörtüsüyle bu iş yapılmaz, ter kokuyorsunuz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.