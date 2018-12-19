Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu Arap Birliği'ni rahatsız etti

TSK'nın geçen günlerde Irak'ın kuzeyine yönelik baskın tarzında gerçekleştirilen hava harekatı kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi. Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu. Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. Hava harekatının derinliği itibariyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılmış oldu.

RAHATSIZ OLDULAR

TSK'nın bu başarılı hava harekatından Arap Birliği rahatsız oldu. Arap Birliği, terör örgütü PKK'nın topraklarında barınmasına müsada eden ve PKK'lı teröristlere yönelik hiçbir operasyonda bulunmayan Irak'ın terör örgütüne bıraktığı bölgelere yapılan hava harekatının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ileri sürdü. Türkiye'nin haklı operasyonlarını eleştiren Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Mahmud Afifi, Türkiye'nin PKK'lı teröristlerin kol gezdiği Irak'ı defalarca uyarmasını görmezden geldi.

“SİNCAR YENİ BİR KANDİL OLMAYACAK”

DEAŞ harekatının sonuna gelindiğini ancak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyinde varlığını sürdürdüğünü ifade eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları söyledi:

"Irak hükümetinden beklentimiz; PKK bölücü terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığının da sonlandırılması için bizimle iş birliği yapmasıdır. Önemle belirtmek isterim ki Irak, Suriye ve tüm komşularımızın siyasi ve toprak bütünlüğüne saygılıyız ancak ülkemizin ve milletimizin güvenliği için PKK terör örgütü, bulundukları yerlerden tamamen temizleninceye kadar operasyonlarımız da devam edecektir.

Bu kapsamda Irak kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 13 Aralık 2018'de bir hava harekatı icra edilmiştir. Her zaman olduğu gibi bu harekat sırasında da sivil halkın ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü gayret gösterilmiştir. Sincar'ın yeni bir Kandil olmasına asla müsaade edilmeyecektir."