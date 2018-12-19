Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonu Arap Birliği'ni rahatsız etti
Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik hava harekatı Arap Birliği'ni rahatsız etti. Türkiye'nin haklı operasyonlarını eleştiren Arap Birliği, Türkiye'nin PKK terör örgütünün Irak topraklarındaki varlığının sonlandırılması için iş birliği çağrılarını görmezden geldi.
- Star.com.tr
TSK'nın geçen günlerde Irak'ın kuzeyine yönelik baskın tarzında gerçekleştirilen hava harekatı kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi. Karacak Dağı bölgesi ilk kez vuruldu. Sınıra 180 kilometre uzaklıktaki Karacak dağının vurulması, TSK'nın en uzak bölgeye gerçekleştirdiği hava harekatı oldu. Hava harekatının derinliği itibariyle Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atılmış oldu.
RAHATSIZ OLDULAR
TSK'nın bu başarılı hava harekatından Arap Birliği rahatsız oldu. Arap Birliği, terör örgütü PKK'nın topraklarında barınmasına müsada eden ve PKK'lı teröristlere yönelik hiçbir operasyonda bulunmayan Irak'ın terör örgütüne bıraktığı bölgelere yapılan hava harekatının ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ileri sürdü. Türkiye'nin haklı operasyonlarını eleştiren Arap Birliği Genel Sekreter Sözcüsü Mahmud Afifi, Türkiye'nin PKK'lı teröristlerin kol gezdiği Irak'ı defalarca uyarmasını görmezden geldi.
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