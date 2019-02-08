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Türkiye'nin Pretorya Büyükelçis Ülgen: Güney Afrika ile iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika ile iş birliği yapılabilecek çok fazla alan olduğunu belirterek, 'Bu anlamda ticaretimizi geliştirmek için çalışıyoruz.' dedi.

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Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da parlamento, Devlet Başkanı Cryil Ramaphosa'nın ulusa sesleniş konuşmasıyla 25. yasama yılını açtı.
 
Ramaphosa konuşmasında altyapıdan tarıma, eğitimden dış ticarete birçok konuya değindi.
 
400 milletvekili bulunan parlamentonun açılış töreninde, ulusal ve eyalet hükümet üyeleri, yargıçlar, yabancı misyon şefleri ve dini liderler hazır bulundu. 
 
Parlamento açılışına katılan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Sahra Altı Afrika'da Türkiye'nin en büyük ticari partneri olduğuna dikkat çekti.
 
Parlamentonun açılışından önce eyalet ticaret bakanıyla görüşmeler yaptıklarını belirten Ülgen, "Burada çok büyük bir potansiyel var. Güney Afrika ham maddeler ülkesi. Bu anlamda ticaretimizi geliştirmek için çalışıyoruz." dedi.
 
Büyükelçi Ülgen, "Güney Afrika bu yıl itibarıyla iki yıllığına BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinde bulunacak. Filistin, Rohingya, Suriye gibi dünya gündeminde olan konularda aynı çizgideyiz. Son olarak Venezuela konusunda da hakkaniyetli bir yaklaşım sergilediler. Bu çizgide Güney Afrika ile iş birliği yapabileceğimiz çok fazla alan var." şeklinde konuştu.

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