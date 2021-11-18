Türkiye'nin sağlık turizmindeki hedefi dijitalleşmeyle hız kazandı

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 13:45 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:45

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"na katılan Kılıçkaya, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Sağlıkta dönüşümle beraber kamu ve özel hastanelerin sağlık altyapısına çok ciddi yatırım yaptığına dikkati çeken Kılıçkaya, Türkiye'nin salgının etkisini sağlık turizminde atlatmaya başladığını dile getirdi.

Bu alandaki büyümenin devam edeceğini aktaran Kılıçkaya, "Ülkemizde son yıllarda dijitalleşme, kamu, şehir hastaneleri ve özel hastanelerin yaptığı yatırımla birlikte çok ciddi sağlık turizmi yapılmaya başlandı. 2019'da 600 binin üzerinde sağlık turisti ülkemize girdi, 1 milyar doların üzerinde ciro sağladık. 2020'de salgının etkisiyle bir miktar azalma oldu. 2021'de toparlanmayı tekrar görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin birçok branşta iyi işler yaptığına değinen Kılıçkaya, estetik, cerrahi, diş ve göz başta olmak üzere tüm hayati branşlarda çok başarılı olduklarını ifade etti.

- "TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK TURİZMİNDE DÜNYANIN EN BAŞARILI MARKASI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Kılıçkaya, farklı ülkelerden hastaların tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Yakın uçuş mesafesi, fiyatların daha avantajlı olması, kaliteli hizmet sunumumuz Türkiye'yi sağlık turizminde ön plana çıkardı. Hedefimiz, yatırım ve dijitalleşmeyle sağlık turizminde de dünyada ilk sıralarda yer almak. USHAŞ'ın da kuruluş amacı Türkiye'yi sağlık turizminde dünyanın en başarılı markası haline getirmek. Sağlıkta dijital dönüşüm çok önemli. Baktığınızda sağlık turistleri de bir ülkeden başka ülkeye gelirken medikal raporlarını gönderiyorlar, sonrasında ikinci görüş alıyorlar. Tüm bu süreç uzaktan yönetiliyor. Dolasıyla hastane ya da ülke olarak ne kadar çok dijitale yatırım yaparsanız yurt dışıyla bağlantınız o kadar iyi olacaktır. Daha çok sağlık turistini çekmek anlamında tanıtım, dijital pazarlamayı kullanma hem de operasyonel anlamda başarılı süreçler yönetebilirsiniz."

Sağlıkta olduğu gibi sağlık turizminde de dijital dönüşümün önemli olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, "Beş yıllık, on yıllık sağlık turizmi hedeflerimiz var. Sağlık turizminde 10 milyar dolarlık ciro hedefimiz var. 2022'de sağlık turizminde 2019'daki rakamları çok rahat geçeceğimizi, çok daha üzerine çıkacağımızı hem kamu hem özel hastaneler açısından bunu başaracağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İNGİLTERE SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR PAZAR"

Kılıçkaya, tanıtım alanında yapacakları etkinliklerin önemine işaret ederek, her hastanenin, özel sağlık kuruluşunun yapacağı faaliyetler olduğunu, buna Ticaret Bakanlığının destek verdiğini bildirdi.

Sektörde yeni açılımlar yapıldığını dile getiren Kılıçkaya, şunları kaydetti:

"USHAŞ olarak etkinliklerle, uluslararası faaliyetlerle çalışmaları destekliyoruz. Bu kapsamda 2-3 Aralık'ta İngiltere ile iş forumu yapacağız. Bakanımız ve İngiltere Sağlık Bakanı ile üniversitelerden, sağlık kuruluşlarından yönetici ve bilim insanları katılacak. İngiltere sağlık turizminde önemli bir pazar. Özellikle estetik cerrahide olsun diş, göz ve diğer branşlarda osun İngiltere'den çok fazla turist geliyor. Bunun için 50-60 firmanın katılımıyla önemli bir forum yapacağız."