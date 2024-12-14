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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinin bugünden itibaren faaliyete geçeceğini açıkladı. Büyükelçilik, 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

14 Aralık 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açılıyor
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı NTV canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Moritanya Büyükelçisi Burhan Köroğlu'nun Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildiğini hatırlatan Fidan, Köroğlu ve ekibinin Şam'a gittiğini, büyükelçiliğin faaliyete geçeceğini aktardı.

MART 2012'DE GÜNLÜK FAALİYETLERİNİ DURDURMUŞTU

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

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