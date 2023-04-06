Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2017'de hayata geçirilen ve toplumun tüm kesimlerini aynı çatı altında buluşturması bakımından da Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olarak tanımlanan Sıfır Atık Projesi'nin uygulama aşamaları ve Türkiye'nin sıfır atık serüveni, Sümeyra Kılınç'ın editörlüğünde, "Sıfır Atık Hareketi" adıyla kitaplaştırıldı.

Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitabın ön sözünü Emine Erdoğan kaleme aldı.

Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin etkilerinin artık günlük yaşamda hissedilir hale geldiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki küresel ısınma sebebiyle iklim dengemizi, mevsimlerimizi kaybediyoruz. Fakat bizim felaket olarak nitelendirdiğimiz bu tabiat ve hava olayları belki de doğanın yok olma tehlikesine karşı ürettiği savunma mekanizmaları. İnsan ve tabiat arasındaki bu yıkım–onarım ilişkisi ne zamana kadar sürer ve buradan nasıl çıkarız sorularının cevaplarını ise bilmiyoruz. Umuyorum, yıkımın hızı tabiatın kendini yenileme hızını daha fazla aşmadan bu uykudan uyanırız. Çünkü yok olan, çocuklarımızın, torunlarımızın dünyası. Onları temiz suyun, dalından kopan, toprakta yetişen doğal besinlerin, ağaçların arasında en güzel şarkıları söyleyen kuşların kalmayacağı bir geleceğe sürüklüyor olmak ne kadar büyük bir haksızlık. Hiçbirimiz bu gidişata seyirci kalamayız. Evlatlarımızla beraber gezegenimizdeki tüm varlıklara yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak doğa değişmeden biz değişmeliyiz. Bu değişimin formülünün, Anadolu topraklarında yer alan tabiat dostu yaşam tarzında var olduğuna inanıyorum."

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin başarısının ardında "köklü bir medeniyet" olduğunun altını çizerek, "Sıfır Atık Hareketi'nin temel hedefi, iklim krizleri ve doğal kaynakların tükenmesi gibi felaketlerle yüz yüze olduğumuz bu dönemde, tüketim kültürümüzü gözden geçirerek atıksız bir yaşam benimsemek, temiz üretim ve adil paylaşımı esas alan bir kalkınma modeli geliştirmek." bilgisini verdi.

- "SIFIR ATIK PROJESİ, ÇEVRE SORUNLARI İÇİN YERELDEN KÜRESELE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNUYOR"

Birleşmiş Milletlerin kalkınma planlarına dahil ettiği döngüsel ekonomi modelinin, yüzyıllardır yaşanan bu topraklarda bir yaşam kültürü olarak uygulandığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Bugün gayemiz, unutulmaya yüz tutmuş atıksız yaşam bilincini Sıfır Atık Hareketi'yle canlandırırken tecrübelerimizi dünya ile paylaşmak. Türkiye, küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarının sadece yüzce 0,8'inden sorumlu. Bununla birlikte çözümün aktif parçası olmak için gereken tüm gayret ve samimiyeti gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Sıfır atık konusunda farkındalığın önemine işaret ederek, bu konuda yapılan çalışmaları anımsatan Erdoğan, "Bugün itibarıyla elimizde Sıfır Atık Hareketi'ne dair dünyaya aktaracağımız pek çok tecrübe var. Bu vesile ile Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu kurulması kararına öncülük ettik. Aynı zamanda bu girişimin sonucu 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Bu yıl dünyada ilk kez kutlanacak Sıfır Atık Günü dolayısıyla hareketin hikayesini anlattığımız eserle tarihe not düşmek istedik." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, 6 Şubat'ta meydana Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından yalanan sel felaketi nedeniyle gönüllerinin buruk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye olarak yaşanan doğal afet ve çevre sorunlarına 'dünya ortak evimiz' anlayışıyla ve doğanın tüm kaynaklarının insanlığın ortak mirası olduğu bilinciyle yaklaşıyoruz. Bizden ne kadar uzak bir coğrafyada gerçekleşirse gerçekleşsin, tabiatın verdiği her kayıp, hepimizin müşterek felaketidir. Yaşanan afetlerin yaralarını sarmak, iklim ve doğa afetlerine karşı dayanıklı şehirler kurmak ve gelecek nesillerimize doğası korunmuş bir dünya bırakabilmek için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz." çağrısında bulundu.

- KİTABIN GELİRİ DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

Okuyucuya Sıfır Atık Hareketi'nin yol hikayesinin anlatıldığı kitapta, sıfır atığın bir "Anadolu kültürü ürünü" olduğu vurgulandı.

"Bugünkü Noktaya Nasıl Geldik?", Ortak Geleceğimizi Tehdit Eden Sorunlar: İklim Değişikliği, Biyoçeşitlilikte Azalma ve Atıklar", Türkiye'den Küresele Sıfır Atık Projesi" ve "Sıfır Atık Hareketi'nin Kazanımları Neler Oldu?" başlıklı dört bölümden oluşan kitabın son bölümünde ise Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi kapsamında ulusal ve uluslararası çalışmalarına ilişkin fotoğraflarına yer verildi.

Kitabının tüm telif geliri, İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının koordinasyonunda Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan Evim Evin Olsun" Kampanyası'na bağışlanacak.

Öte yandan Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak katıldığı BM Genel Kurulu'ndaki Sıfır Atık Özel Oturumu'nun ardından, katılımcılarla "Sıfır Atık Hareketi" kitabının İngilizce basımını paylaştı.