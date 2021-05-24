Türkiye'nin SİHA'ları çevrim içi panelde tartışılacak

AA 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:20 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:20

Düşünce kuruluşları Circle Foundation ve İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsünün (RUSI) ortak etkinliği, 28 Mayıs'ta yerel saatle 14.00'te (TSİ 16.00) başlayacak.

Moderatörlüğünü RUSI Kıdemli Araştırmacısı Ziya Meral'in yapacağı "Türkiye'nin Dronları: Yeteneği, Hedefleri ve Çıkarımları Değerlendirme" başlıklı panele, Baykar Savunma Üst Yöneticisi Haluk Bayraktar, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) Kıdemli Üyesi Dr. Ulrike Franke, RUSI Yardımcı Araştırmacı Dr. Ash Rossiter ve EDAM düşünce kuruluşu güvenlik ve savunma Araştırma Programı Direktörü Dr. Can Kasapoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçları programı ile hedefleri, stratejisi ve bölgede yarattığı etkisi tartışılacak. Ayrıca Türkiye ve İngiltere arasında savunma alanında olası iş birliği fırsatları değerlendirilecek.