Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Acar’dan, kendisine saldıran FETÖ’cülere yanıt: Kes Lan FETÖ'cü

Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Umut Acar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının sosyal medya üzerinden Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye yönelik çirkin ifadelerine, yine sosyal medya üzerinden sert bir şekilde yanıt verdi.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden cami şadırvanında abdest alırken avucundan bir kediye su içiren bir vatandaşımızın görüntüsünü “Bu topraklarda yaşayan insanın mayasında iyilik, güzellik, merhamet vardır.” notuyla paylaşan Başkonsolos Acar, FETÖ’cülerin saldırısına uğradı.

Sözde “siyasi ve dini gerekçelerle” Türkiye’den kaçıp ABD’ye sığınan FETÖ’cülere kucak açan Huddled Masses kurumunun yöneticisi Ali Yurtsever, Şikago Başkonsolosu Acar’ın bu paylaşımına verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti’nin Türkiye’yi “tam bir diktatörlükle yöneterek üçüncü dünya ülkesine çevirdiği” iftirasını attı.

FETÖ’cü Yurtsever’e gereken yanıtı geciktirmeden veren Başkonsolos Acar, “Senin o utanmadan diktatör dediğin, her fırsatta çamur atıp kötülediğin ülke, sen ve senin gibilerin Şikago’da Başkonsolosluğumuza gelip özgürce, diktatör dediğin insanın aleyhinde oy kullanmana izin veriyor. Ülkede çok şükür hukuk da var, adalet de.” ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Acar’ın Yurtsever’e verdiği cevabı üzerine alınan bir diğer firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan ise Acar’ın “Oy kullanmana izin veriyor” sözünden rahatsız olarak, “AKP rejiminin karakterini göstermesi açısından önemli bir ifade” ifadelerini kullandı.

“KES LAN FETÖCÜ”

Bunun üzerine konuyu sert bir sözle kapatan Türkiye’nin Şikago Başkonsolosu Acar, “Lütfen kimse kusuruma bakmasın. Çok uygun bir üslup değil, farkındayım; ama bu tiplerle vakit kaybetmeye değmeyeceğini düşünüyorum. O nedenle bu yola başvuruyorum, Kim icat ettiyse elleri dert görmesin.” diyerek, üzerinde “KES LAN FETÖCÜ” yazan bir görsel paylaştı.