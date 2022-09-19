Türkiye'nin ŞİÖ hamlesi Batı bloğunu korkuttu! ''Ya üye olurlarsa?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'nde hedef üyelik açıklaması dünyanın batı ve doğu blokunda büyük bir yankı uyandırdı. Doğu bloğunda söz konusu üyeliğin iki kutuplu sistemde dengeleri değiştireceğine yönelik beyanlar gelirken Avrupalı siyasilerin açıklamaları Batı tarafında yaşanan korku ve paniği gözler önüne serdi.



TÜRKİYE'NİN ŞİÖ HAMLESİ BATI BLOĞUNU KORKUTTU!

Yeşiller Partisi Dış Politika Sözcüsü Trittin, SPD Dış Politikalar Uzmanı Schmid ve CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Vekili Johann Wadephul, Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye'nin Batı'yı kandırdığını ileri süren Alman siyasetçiler, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada birkaç siyasi seçeneğe ihtiyaç olduğunun farkına vardığını söyledi.

Doğu blokunda ise AB'ye üyelik konusunda tekrarlanan hayal kırıklıkları nedeniyle Türkiye'nin "Doğuya Bak" çabalarını hızlandırdığı ifade edildi. "Başarılı bir teklif, Türkiye'yi NATO'nun Avrasya grubuna katılan ilk üyesi yapacak" yorumları yapıldı.

Asya basınında yer alan analiz yazısında, "Türkiye artık Batı'ya entegre olmanın ne kadar zor olduğu konusunda giderek daha net bir tabloya sahip. Türkiye AB'ye katılmak için ilk olarak 1987'de başvurdu ve 1999'da aday statüsü aldı, ancak o zamandan beri müzakereler durgunlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Uzmanlar, NATO üyesi Türkiye'nin söz konusu üyeliğinin ŞİÖ zirvesinde tam üye olan İran'dan çok farklı olduğu belirtildi. AB'nin aksine Şanghay İşbirliği Örgütü'nün üye devletlerin iç işlerine asla karışmadığına işaret edildi.

ŞİÖ, AB'YE ALTERNAF OLUR MU?



Bir başka analiz yazısında ise şu ifadeler yer aldı;

Bugün dünya, bir yüzyılda görülmeyen eşi görülmemiş değişikliklerden geçiyor. Jeopolitik çatışmalar her zamankinden daha yoğun hale gelirken, bu değişiklikler hızlandırılmış bir geçişte ortaya çıkıyor. Şu anda, Şanghay İşbirliği Örgütü üyeliğine katılan veya bu üyelikle ilgilendiğini ifade eden ülkelerin tümü, özellikle istikrar ve kalkınma için güçlü talepleri olan gelişmekte olan ülkelerdir.

ŞİÖ üyeliğinin Türkiye'ye AB'ye karşı bir alternatif olabilir mi? konusunda değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, "Bir bakıma evet. Son yıllardaki gelişmelere bakıldığında ABD ve AB ile olan ilişkiler Türkiye'yi Şanghay İşbirliği Örgütü'ne yakınlaştırdığını görebiliriz. Devlet için en mühim olan ulusal çıkarlardır. Gerektiğinde Erdoğan'ın çok iyi denge kurabildiğini ve manevra yapabildiğini düşünüyorum. Mesela Erdoğan, İsrail ile mevcut sorunları bir şekilde çözmeyi başardı" ifadelerini kullandı.