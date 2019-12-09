13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8108
  • 6,4344
  • 273.295
  • 108786
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yunt Bosna Hersek'te soykırımı inkar eden ve Milosevic'e hayranlığını açıklayan Avusturyalı Handkle'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ve 10 Aralık'ta ödülünü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan almaya hazırlanan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye bir tepki de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt'tan geldi.

Yunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödül törenine davetli olduğunu ancak katılmayacağını kaydetti.

Arnavutluk'un Stockholm Büyükelçiliği de Bosnalı kurbanların yakınlarına destek için 10 Aralık'taki töreni boykot edeceğini ve törene katılmayacaklarını açıkladı.

İsveç devlet televizyonu SVT de Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesinden dolayı Türkiye'nin kınama yayımladığını hatırlattı, Türkiye Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabında yer alan İngilizce metni yayımladı.

Handke'nin Milosevic hayranlığı

Uluslararası mahkemede savaş suçları ve soykırımdan yargılandığı sırada hayatını kaybeden eski Sırp lider Slobodan Milosevic'in büyük bir hayranı olan Handke, Kosova'da savaş devam ederken yayımlanan bir makalesinde de "Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın." ifadesini kullanmıştı.

Saraybosna'daki Müslüman Boşnakların "kendi kendilerini öldürdüklerini ve suçu Sırplara attıklarını" savunan Handke, Sırpların Srebrenitsa'da soykırım yaptığına asla inanmadığını belirtmişti.

Handke, Milosevic'i cezaevinde ziyaret etmiş, onun lehine tanıklık etmek için girişimlerde bulunmuştu.

Milosevic’in 2006’daki cenazesine de katılan Handke, burada yaptığı konuşmada, "Yugoslavya için Sırbistan için Slobodan Milosevic için buradayım." demişti.

Rusya´da füzelerin komuta merkezi test edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

Darbeci Semih Terzi'nin uçağı oraya inmişti! Yargıtay cezaları onadı

PKK'lı teröristlerden alçak tuzak: 2 askerimiz şehit oldu

PKK'lı teröristlerden alçak tuzak: 2 askerimiz şehit oldu

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Ödemeler için son 3 hafta: Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Ödemeler için son 3 hafta: Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Güne damga vurdular! İşte en çok paylaşılan fotoğraflar

Cinayetten 4 saat önce zıpkın aramış! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cinayetten 4 saat önce zıpkın aramış! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

'Acillik durumunuz yok' dendi, az daha ölüyordu

'Acillik durumunuz yok' dendi, az daha ölüyordu
 

POPÜLER HABERLER

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

Celal Şengör: En cahil Türkler, Müslüman Türklerdir!

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

2019'un en çok petrol rezervine sahip olan ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

Dünya metrolarında görülen en garip yolcular

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

İş arayana devletten bin yüz elli TL destek! İstihdam yardımına nasıl başvurulur?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA