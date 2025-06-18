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Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği duyurdu! Ülkeden çıkışlar kara sınırları üzerinden yapılacak

İran ve İsrail'in saldırıları devam ederken, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşların kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye veya üçüncü ülke vatandaşı kişilerin uçak biletlerini ve Türkiye'deki statülerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde kara sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapabileceklerini açıkladı.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 19:53 - Güncelleme:
Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği duyurdu! Ülkeden çıkışlar kara sınırları üzerinden yapılacak
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Büyükelçiliğin sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerginlikler nedeniyle uçuşların kesintiye uğraması neticesinde, Türkiye'den Suriye'ye hava yoluyla seyahat etmiş Türk, Suriye veya üçüncü ülke vatandaşı şahısların, uçak biletlerini ve Türkiye'deki statülerini gösteren bir belge ibraz etmek suretiyle kara hudut kapılarından Türkiye'ye dönüşleri için gerekli düzenleme Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, belirtilen şartları taşıyan kişilerin ilave izne ihtiyaç duymadan Türkiye'ye kara yoluyla seyahat etmelerinin mümkün olduğu belirtildi.

⁠İsrail'in 13 Haziran'da İran'a şiddetli saldırılar başlatmasının ardından Suriye'deki uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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