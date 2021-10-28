Türkiye'nin tarih yazdığına vurgu yaptı: Türkler halen daha birçok millete ilham veriyor

AA 28 Ekim 2021 Perşembe 18:36 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:43

Amreyev mesajında, Türk Konseyinin kurucu üyesi ve ev sahibi Türkiye'nin, Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Türk halkına ve hükûmetine en içten tebriklerini ve iyi dileklerini iletmekten onur ve mutluluk duyduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlarken Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan muzaffer milli mücadelesi ile Türk milletinin tarih yazdığı fevkalade dönem, halen daha birçok millete ilham verdiğini ve onları Türkiye'nin başardığı devlet inşası ilkelerini benimsemeye teşvik ettiğini vurgulayan Amreyev şöyle devam etti:



"Kuruluşunun yüzüncü yılını karşılamaya hazırlanan Türkiye, ileri görüşlü ve barışçıl dış politikasının yanı sıra asri reformlara dayalı başarılı ekonomik, siyasi ve sosyal kalkınmasıyla, uluslararası siyasi arenada güçlü bir ülke olarak hak ettiği yeri almıştır.

Türk dünyasının birlik ve beraberliğine her zaman en güçlü desteği veren, Türk Konseyi'nin kuruluşu evvelinde ve kuruluş sürecinde bu amaçla düzenlenen toplantıları başlatan ve Türk Konseyi Sekretaryasına ev sahipliği yapmakla kalmayıp teşkilatımızın çalışma ve taahhütlerini gerçekleştirmesi için bütün imkanlarını seferber ederek Türk Konseyini güçlendiren üye ülkemiz Türkiye'nin tüm kurumlarına bu vesile ile bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

Amreyev ayrıca "Liderlerimizin birkaç hafta sonra İstanbul'da bir araya gelecekleri 8. zirvemiz, teşkilatımız için tarihi bir dönüm noktası olacaktır." ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmakla kalmayacağını, zirve sırasında dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devralacağını belirten Amreyev şunları kaydetti:

"Türkiye'ye başarılı bir dönem başkanlığı diliyor, kurumumuzun inkişaf ettiği ve üye devletlerimiz arasındaki bağların kuvvetlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anarken Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine ve kardeş Türk halkına bir kez daha en içten tebriklerimi iletiyor, Türkiye'ye müreffeh bir gelecek diliyorum."