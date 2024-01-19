Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatması sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayın derinliklerine unutulmaz bir adım attı!
İçişleri Bakanlığı olarak gurur kaynağımız Alper Gezeravcı'ya bu anlamlı yolculuğunda başarılar dileriz.
Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin
BU GURUR HEPİMİZİN ������— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) January 18, 2024
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayın derinliklerine unutulmaz bir adım attı!
İçişleri Bakanlığı olarak gurur kaynağımız Alper Gezeravcı'ya bu anlamlı yolculuğunda başarılar dileriz.
Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin ☄️... pic.twitter.com/ynkYB6z2tA