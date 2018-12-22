Türkiye'nin "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz" sözü Washington Post gazetesini rahatsız etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin askeri harekatına karşı PKK/PYD'li teröristlerin kazdığı hendek ve çukurlara ilişkin 'isterlerse yerin dibine girsinler yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler' sözü Washington Post gazetesini rahatsız etti.