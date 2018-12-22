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Türkiye'nin "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz" sözü Washington Post gazetesini rahatsız etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin askeri harekatına karşı PKK/PYD'li teröristlerin kazdığı hendek ve çukurlara ilişkin 'isterlerse yerin dibine girsinler yeri ve zamanı geldiğinde bunlar kazdıkları çukurlara gömülecekler' sözü Washington Post gazetesini rahatsız etti.

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Washington Post gazetesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Katar Milli Günü törenlerine katılmak üzere gittiği Doha'da yaptığı konuşmadaki sözlerini "Suriye’deki Kürt güçleri gömme tehdidi" olarak yorumladı. Terör örgütünü “Kürt güçleri” diye tanımlayan gazete Türkiye’nin kararlığından oldukça tedirgin.
 

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