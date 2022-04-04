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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, Halid Şakşak ile görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Sayıştay Başkanı Halid Şakşak ile Libya'daki Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımları içeren bir görüşme gerçekleştirdi.

AA4 Nisan 2022 Pazartesi 17:45 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 17:45
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AA muhabirine konuşan Yılmaz, görüşmede, dost ve kardeş Libyalıların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, Libya'nın öncelikli gördüğü ve yarım kalmış olan projelerin hayata geçirilmesinde Türk firmalarının karşılaştıkları sorunları ve bu sorunların çözümüne matuf atılacak adımları ele aldıklarını ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz, "Libya'nın içinden geçtiği bu hassas dönemde, ekonomik istikrarın, refahın ve kalkınmanın sağlanması hususlarında Sayıştay'ın kritik rolünün altını çizerek, bu yönde gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğumuzu ifade ettim." dedi.

  • Kenan Yılmaz
  • Halid Şakşak
  • Libya

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