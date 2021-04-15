15 Nisan 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:02

Yunan Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Türksat 5B uydusunun fırlatılmasını engellemek için FAA Ticari Uzay Taşımacılığı Ofisi Yönetici Yardımcısı Wayne R. Monteith'e mektup gönderdi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarından rahatsız olan ABD'deki Ermeni ve Yunan lobileri Monteith'e gönderdikleri mektupta "Bu fırlatmanın onaylanması, ABD'nin ulusal güvenliğini ve dış politika çıkarlarını önemli ölçüde tehlikeye atacak" iddiasında bulundu.

Yunan haber sitesi Ekathimerini'de yer alan haberde; Türksat 5B uydusunun "detaylı olarak hazırlanmış askeri uygulamalara sahip" olduğunu savunan Yunan ve Ermeni lobisi, Türksat serisi uydularının Türk ordusunun kapsama alanını, Ku-bant kapasitesini ve saldırı menzilini önemli ölçüde genişlettiğini öne sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın başında yaptığı açıklamada yerli ve milli uydumuz Türksat 5B uydusunun Haziran'da uzaya fırlatacağını duyurmuştu.

