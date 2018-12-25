Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Çarıkçı: Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Çarıkçı, yaklaşık iki yıllık Viyana’daki görevinin sonuna yaklaştığını dile getirerek, iki ülke ilişkilerinin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde Avusturya’da göreve başladığını anımsattı.

Kendisinden önce yaklaşık 6 ay gibi uzun bir süre büyükelçilik makamının boş olduğunu hatırlatan Çarıkçı, Türkiye’nin Viyana’ya yeniden bir büyükelçi atamasının ilişkilerin geliştirilmesinin önünü açan olumlu bir gelişme olduğunu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissl’ın öncülüğünde bugünkü seviyeye ulaştığını kaydetti.

Çarıkçı, görev süresi zarfında iki ülke arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak yönünde yürüttüğü çalışmalara değinerek, "Her yerde şunu söyledim, küçük ama emin adımlar diplomasisi yaptım. Gerçekçi bir şekilde iki ülkenin de çıkarına hizmet edebilecek, yapılabilecek işlerden başladım ve karşılıklı bir etkileşim oluşturmaya çalıştım. Şundan da büyük memnuniyet duyuyorum ki artık basın üzerinden konuşmuyoruz, doğrudan bir birimizle konuşuyoruz. Bu ikili ilişkiler bakımından büyük bir kazanım diye düşünüyorum." diye konuştu.

Avusturya ve Türkiye arasında güvenlik, kültür, konsolosluk işleri gibi alanlarda 4-5 yılı aşkın uzun bir süredir yapılmayan istişarelerin yeniden gerçekleştirildiğini söyleyen Çarıkçı, güvenlik istişarelerini Viyana’da, siyasi, kültür ve konsolosluk istişarelerinin ise Ankara’da yapıldığını, iki ülke arasında durmuş olan çarkın yeniden harekete geçirildiğini ifade etti.

Avusturya 3. en büyük yabancı yatırımcı

Çarıkçı, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon toplantısının en son 2011’de yapıldığını hatırlatarak, "Yaşanan olumsuzluklara rağmen hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminin sonrasında da Avusturya’dan Türkiye’ye yatırımlar sürmüş, ticaret karşılıklı devam etmiştir. Avusturya Türkiye’deki 3’üncü en büyük yabancı yatırımcı konumundadır. Avusturya, 2018’in ilk 9 ayına baktığımızda yaklaşık 418 milyon avro yatırımla ikinci sırada bulunuyor." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine işaret eden Çarıkçı, siyasi kimi olumsuzluklara rağmen Türk piyasasını tanıyan Avusturyalıların kazançlı oldukları bu pazara yönelik yatırımlarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Çarıkçı, turizm alanında ciddi ilerlemeler kaydedildiğini aktararak, "İki sene öncesine oranla turizm alanında yüzde 200’e varan artışlar oldu. Avusturyalı turistlerin tercihleri arasında Türkiye, İspanya’dan sonra tekrardan ikinci sıraya yükseldi. Bütün bu gelişmeler çok olumlu. Aslında su akıp yolunu buluyor. Avusturyalı turistler de tüketici olarak büyük bir zarar içinde olduklarını fark ettiler. Özellikle fiyat ve kalite açısından bakıldığı zaman Türkiye’deki imkanların başka bir yerde bulunması mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın Avusturya’ya ziyareti

Ekonomi ve turizm alanında kaydedilen olumlu mesafenin memnun edici olduğunu dile getiren Çarıkçı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeye yönelik daha kalıcı adımların da atılacağını belirtti. Çarıkçı, "Sayın Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Avusturya Ekonomi Bakanı Sayın Margarete Schramböck’ün davetlisi olarak önümüzdeki ay Avusturya’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaret çerçevesinde bir de iş forumu düzenlenecek. Bütün sıkıntılara rağmen Avusturya ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. İkili ilişkilerin hasar görmüş zeminini yeniden sağlamlaştırdık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlarının görüşmesine vurgu

Son bir yıllık zaman zarfında iki ülkenin siyasi aktörlerinin gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin önemine işaret eden Çarıkçı, özellikle iki ülke Cumhurbaşkanlarının New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdikleri görüşmenin her iki ülke açısından çok önemli ve verimli bir toplantı olduğuna dikkati çekti. Çarıkçı, “Her şeyden evvel 5 yıldır böyle bir görüşme gerçekleşmemişti. İki ülke arasında en üst düzeyde faydalı bir diyalog tesis edildi. Bunu doğrusu bir diplomat olarak çok önemsiyorum." görüşünü paylaştı.

Çarıkçı, görev süresince diplomatik ve kültürel görüşmelerin dışında geniş tabanlı bir kamu diplomasisi yürütmeye çalıştığını anlatarak, hem Türkiye’nin hem de burada yaşayan Türklerin, bilgi eksikliğinden kimi zaman ön yargılardan kaynaklı yanlış tanındığını, bunu düzeltmek için ciddi bir çaba harcadığını söyledi.

Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü mücadeleyi çeşitli vesilelerle Avusturya toplumunun farklı kesimlerine anlatmaya çalıştığını dile getiren Çarıkçı, Almanca bilgisi sayesinde çok sayıda yakın parlamenter ve komisyon başkanı ile birebir gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye’nin dünyada 4-5 farklı terör örgütüyle mücadele eden tek ülke olduğunu hatırlatmak durumunda kaldığını belirtti.

İki ülke arasında kültür yılı

Viyana’nın hem kültür hem de önemli bir diplomasi merkezi olduğunun altını çizen Çarıkçı, “Bu platformu Türkiye açısından faydalı bir şekilde kullanmaya gayret sarf ettim. Özellikle Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile beraber, bütün kısıtlı imkanlara rağmen çeşitli faaliyetler organize etmeye, Avusturyalıların ilgisini buraya cezbetmeye gayret gösterdik. Bu şehirdeki diğer uluslararası kurumların çalışanlarının YEE’yi daha yakından tanıması için çalışmalar yürüttük.” ifadelerini kullandı.

Çarıkçı, iki ülke arasındaki kültürel alışverişin de önemli mesafeler kaydettiğini belirterek, yakın bir tarihte Avusturya ve Türkiye arasında kültür yılının ilan edileceğini bildirdi.

Çifte vatandaşlık konusu

Geçen hafta Avusturya Anayasa Mahkemesinin Türk seçmenlere ait olduğu iddia edilen sözde seçmen listesinin gerçek ve güvenilir olmadığı, manipülasyona açık olması nedeniyle delil olarak kabul edilmeyeceği yönündeki kararını değerlendiren Çarıkçı, mahkemenin aldığı kararın memnun edici olduğunu ifade etti. Çarıkçı, “Ben her ne kadar bir hukukçu olmasam da bir diplomat olarak Anayasa Mahkemesinin aldığı kararda altını çizdiği konuları daha önce her fırsatta Avusturyalı makamlara aktardım. Hem bizim hem de Dışişleri Bakanlığımızın ayrıca en son Ankara’da düzenlenen konsolosluk görüşmeleri toplantısında dile getirilen konuların mahkemenin kararıyla büyük ölçüde örtüşmesi, ‘aklın yolu bir’ özdeyişini hatırlara getirdi.” yorumunda bulundu.

Irkçı paylaşımlar

Büyükelçi Çarıkçı, sosyal medyadan Türklere ve Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve ırkçı paylaşımlara da değinerek, "Bu insan onurunu zedeleyici ve aynı zamanda Avusturya’nın dünya çapındaki imajına zarar veren nahoş bir durum." ifadesini kullandı.

Bu tür nefret içerikli paylaşımlara karşı çok sayıda Avusturyalının Türk ve Müslümanlarla dayanışma içinde hareket ettiğini belirten Çarıkçı, Avusturyalıların bu haksızlık karşısında ortaya koydukları tutum sayesinde söz konusu paylaşımların sosyal medyadan kaldırılarak özür dilendiğine dikkati çekti.

Çarıkçı, Viyana’da geçirdiği yaklaşık iki yıllık zaman zarfından burada yaşayan hem Türk vatandaşları hem de Türk asıllı Avusturya vatandaşları tarafından çok iyi karşılandığını ve kuvvetli bağlar kurduğunu belirterek, burada yaşamını sürdüren Türk toplumundan helallik dileyerek, huzur ve esenlik temenni etti.