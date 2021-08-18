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Türkiye'nin yardımı Senegal'e ulaştı

Türkiye'nin, Senegal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla gönderdiği 12 tonluk tıbbı malzeme Senegal'de yetkililere teslim edildi.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:59 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 11:59
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Türk Hava Yollarının kargo uçağıyla gelen yardım, Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas tarafından teslim alındı.

Büyükelçi Kavas, 12 tonluk tıbbi malzemeyi alanda hazır bulunan Senegal Sağlık Bakanlığı yetkilisine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 10 Ağustos'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Twitter hesabından Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini paylaşmıştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de, salgının başından beri 71 bin 2 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1625 kişi yaşamını yitirdi.

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