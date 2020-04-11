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Türkiye'nin yardımları İngiliz medyasında gündem oldu

Onlarca ülkeye tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye, İngiltere için de ümit olmuştu. İngiliz medyası, Türkiye'nin yardımını gündemden düşürmüyor.

11 Nisan 2020 Cumartesi 08:57 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:57
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği İngiltere'ye Türkiye'den yardım eli uzandı. Türkiye; İngiltere'ye 100 bin maske, 50 bin N95 maskesi ile 100 bin tulum gönderdi.

İngiltere'ye gönderilen yardım paketleri, ülke medyasında geniş yer buldu.

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan Daily Mail, yardım paketlerinin üzerinde yer alan Hz. Mevlana'nın sözünü manşetine taşıdı. Daily Mail'in haberinde, "Türkiye uçak dolusu acil durum ekipmanını İngiltere’ye üzerinde şiir yazan kolilerle gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

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