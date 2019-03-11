18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4411
  • 6,119
  • 226.599
  • 101.313
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'nin, yarın serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor

Türkiye'nin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Ankara ve İstanbul'da, yarın öğlen saatlerinde başlayacak yağışların, çarşamba gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor.
 
Batı bölgelerinden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, Trakya kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısıyla İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa dönüşmesi bekleniyor.
 
Yağışlı sistemin, perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkeyi terk etmesi, ancak cuma günü batı bölgelerden itibaren yeni yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı belirtiliyor.
 
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla yarın kuzeybatı, çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10) azalarak, mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.
 
Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
 
3 BÜYÜK KENTTE DURUM
 
İstanbul'da, yarın öğle saatlerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın, zamanla etkisini artırarak, çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı ve öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da perşembe günü yağış beklenmiyor.
 
Ankara'da da yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak şeklinde süreceği, perşembe günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
 
İzmir'de yağışların yarın sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı, öğle saatlerinde etkisini artırarak çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor.

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi

"Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır"

'Türkiye’de sanata alan açılmadığına ilişkin laflar safsatadır'

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'nun sözlerine tepki

İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Netanyahu'nun sözlerine tepki

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Beklenen hat yarın açılıyor

Beklenen hat yarın açılıyor

'Türkiye iyi bir dost'

'Türkiye iyi bir dost'

'Bu gökdelenlerden ezan okumak ne güzel olurdu'

'Bu gökdelenlerden ezan okumak ne güzel olurdu'

Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı! Gizli görüşmeler açığa çıktı

Mahrem imamdan darbe girişimi itirafı! Gizli görüşmeler açığa çıktı
 

POPÜLER HABERLER

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

SIPRI: Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 170 arttı

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Geleceği şekillendirecek teknolojiler

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Türkiye’de yılın otomobili finalistleri belli oldu

Testleri başarıyla tamamlandı, ilk kez TSK envanterine girdi

Testleri başarıyla tamamlandı, ilk kez TSK envanterine girdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA