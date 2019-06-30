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Türkiye'nin Yavuz sondaj gemisi Mersin açıklarında

Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi ‘Yavuz’, Mersin açıklarına demirledi.

  • İHA
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Petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında Fatih sondaj gemisinin ardından ‘Yavuz’ sondaj gemisi de yaklaşık bir hafta önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in de katıldığı programla Dilovası Limanı’ndan Akdeniz’deki ilk sondajı için yola çıkmıştı.

22 Haziran’da Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yavuz, bugün Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu beldesi açıklarına geldi. İkmal için Taşucu açıklarında bekleyen geminin hazırlıklarını tamamladıktan sonra sondaj çalışmaları kapsamında Kıbrıs açıklarına hareket edeceği öğrenildi.

6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, yaklaşık 230 metre uzunluğa ve 36 metre genişliğe sahip. Sondaj kulesinin yüksekliği deniz seviyesinden yaklaşık 103 metre. 12 bin 200 metre derinliğe kadar çok yüksek basınç altında dahi sondaj yapabilen geminin dinamik pozisyonlama sistemiyle 6 metreye ulaşan dalgalarda dahi sondaja devam ettiği bildirildi.

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