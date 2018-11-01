Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, güven mektubunu Akıncı'ya sundu

Derya Kanbay'ın görev süresini tamamlamasının ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda askeri törenle karşılandı.
Başçeri, askerleri selamlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Akıncı’ya güven mektubunu sundu.
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