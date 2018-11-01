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Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, güven mektubunu Akıncı'ya sundu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanan Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya güven mektubunu sundu.

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Derya Kanbay'ın görev süresini tamamlamasının ardından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanan Başçeri, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda askeri törenle karşılandı.

Başçeri, askerleri selamlamasının ardından Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda Akıncı’ya güven mektubunu sundu.

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