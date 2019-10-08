Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki durum ele alındı.
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